Stuttgart: Richard Vogel mit Flügeln zu Weltcup-Sieg Nummer zwei

Mit ganzen drei Sekunden Vorsprung hat sich Richard Vogel in Stuttgart den Weltcup gesichert – der zweite Sieg für in Folge. Nur drei Reiter hatten nach fehlerfreiem Umlauf das Stechen erreicht.

Vor zwei Wochen Lyon, jetzt Stuttgart: Richard Vogel und United Touch haben sich den nächsten Weltcup-Etappensieg geholt. Und das mit Weile. Drei Sekunden schneller. Das ist bei den blitzschnellen Stechen der internationalen Hallenturniere eine kleine Ewigkeit. Der Parcours hatte es in sich. Parcourschefin Christa Jung und ihr niederländischer Kollege Louis Konickx hatten die Aktiven mit zahlreichen Fehlerquellen und Höchstschwierigkeiten konfrontiert. Acht von ihnen gaben auf. Sogar die Nummer eins der Weltrangliste, Henrik von Eckermann aus Schweden, und die deutsche Championatsreiterin Jana Wargers.

Von 40 Starterinnen und Startern schafften es nur drei, den Umlauf ohne Fehler zu beenden.

Richard Vogel: Mit Flügeln durchs Stechen

Richard Vogel und United Touch räumten als letzte Starter im Stechen das kleine Feld von hinten auf. Die Uhr stoppte bei 41,39 Sekunden. „Stuttgart ist sozusagen meine Heimshow“, so Vogel. „Viele meiner Familie und gute Freunde waren hier, ebenso wie der Besitzer und Züchter von United, Julius-Peter Sinnack. Es war sehr emotional, all diese Menschen zu haben, die uns unterstützten. Als wir die Arena betraten, hatten United und ich viele Leute hinter unserem Rücken. Ihr Jubel verlieh uns Flügel.“ Das war nach 2022 der zweite Sieg für das Paar in der Schleyerhalle.

Der Ire Denis Lynch saß auf dem 15-jährigen belgischen Routinier Brooklyn Heights v. Nabab de Reve. Als erster Stechreiter lieferte er fehlerfreie 44,37 Sekunden ab. Kevin Staut (FRA) war mit der Stute Dialou Blue PS v. Diarado’s Boy etwas schneller, musste aber einen Abwurf in Kauf nehmen (4/42,67) – Platz drei.

Zwischenstand

Nach fünf Etappen der Westeuropa-Liga (Oslo, Helsinki, Lyon, Verona und Stuttgart) rangiert Kevin Staut mit 49 Punkten an der Spitze. Auf den weiteren Plätzen: Richard Vogel (42), Gregory Wathelet (Belgien, 32), Harrie Smolders (Niederlande, 27) und Steve Guerdat (Schweiz, 26). Die nächste Weltcup-Qualifikation fürs Finale der Serie in Basel Anfang April wird Ende November in Madrid ausgerichtet.

Die Weltcup-Ergebnisse aus Stuttgart finden Sie hier.