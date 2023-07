U25 DM Springreiten: Auftaktsieg für Mia-Charlotte Becker

In Riesenbeck sind mit dem heutigen Tag die ersten U25 Deutschen Meisterschaften der Springreiter jemals gestartet. Das Zeitspringen zum Auftakt entschied Mia-Charlotte Becker mit Beryl des Pres für sich.

Nachträglich zu ihrem Geburtstag vor einer Woche hat sich Mia-Charlotte Becker noch selbst ein Geschenk gemacht. Mit dem zwölfjährigen Wallach Beryl des Pres ging die Tochter von Springreiter-Bundestrainer Otto Becker schon früh in Führung des heute 43 Reiter starken Starterfeldes. Wie viel ihre Zeit von 64,43 Sekunden ohne Springfehler letztlich wert sein sollte, zeigte sich erst noch. Bis zum Schluss behielten die beiden die Führung und gehen somit mit null Punkten in die zweite Wertungsprüfung am Freitag.

Am nächsten heran kam da mit Teike Carstensen eine der Aufsteigerinnen dieser Saison. Die Springreiterin aus Hörup bewies mit ihrer Holsteiner Stute Greece auch heute wieder Klasse und kam fehlerfrei nach 66,69 Sekunden ins Ziel. Die beiden haben sich akribisch vorbereitet, daheim auf der Rennbahn in Hörup wurde die Kondition der Stute auf hohem Level gehalten. Bisher zahlt sich das aus, drei schwere Runden kommen aber noch.

Rang drei wurde es für Lars Volmer mit Luna Lovegood und der Zeit von 66,91 Sekunden.

Im Vorfeld haben sich die U25-Reiter ganz individuell auf die vier schweren Springen vorbereitet. Während Teike dafür die Galoppbahn daheim in Hörup nutzte, um die Kondition der Holsteiner Stute Greece auf hohem Level zu halten, gab es für Chakira TF NRW von Sportsoldat Sönke Fallenberg nach dem U25 Springpokal in Aachen in erster Linie eine Turnier- und Verschnaufpause. Eine etwas andere Planung fand bei Philipp Schulze Topphoff statt. Der inzwischen ja auch in der Longines Global Champions Tour und Global Champions League höchst erfolgreiche Springreiter startet spontan ebenfalls in der U25 Deutschen Meisterschaft.

„Der Entschluss dazu fiel tatsächlich erst gestern“, erzählt der 24-Jährige. Sein vierbeiniger Partner für dieses Championat ist Isafleur, ein zehnjähriger Wallach, der noch eher grün auf diesem Niveau ist. „Er ist bisher nur wenige 1,50 Meter-Springen gegangen, mal schauen, ob wir die, die nicht dran glauben, überraschen können“, beschreibt Schulze Topphoff schmunzelnd seinen Plan für das bevorstehende Wochenende. Am Freitag um 16.30 Uhr steht die zweite Wertungsprüfung an. Hier wird die Teilnehmer ein 1,45 Meter-Parcours fordern im Modus Fehler/Zeit.

