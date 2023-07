Oldenburger Siegerstuten 2023 v. Total Hope und Conthargos

Die Oldenburger Elitestutenschau im Schlosspark zu Rastede 2023 endete heute mit 16 Stuten auf dem Endring des Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes (OL) und drei prämierten Springtalenten beim Springpferdezuchtverband Oldenburg International (OS).

Die beste aller OL-Stuten war die einzige mit dem T wie Totilas auf der Vaterseite: Royal Hope v. Total Hope-Danciano, 2019 gezogen von Dirk Gloystein in Rastede und ausgestellt von Theis Gloystein. Ihre Stutenleistungsprüfung hatte Royal Hope mit einer überragenden 8,75 als Gesamtnote abgeschlossen. Die Mutter Royal de la Rose ist eine Halbschwester der Grand Prix-Stute Schwarze Perle v. Sandro Hit von Yara Reichert.

Über die Ib Prämie konnte sich Elisabeth Wegert aus Dinklage für die von ihr gezogene und ausgestellte Donna Baroness freuen. Sie ist eine 2019 geborene Baron-Tochter aus der Donna Franka v. Fidertanz-De Niro. Donna Franka ist eine Vollschwester zu Uwe Schwanz‘ Grand Prix-Pferd Fabious.

Rang drei bzw. die Ic Prämie ging an die dreijährige Viva Diamond v. Vitalis a.d. Zauberhaft v. Don Diamond – Sunny-Boy – Don Gregory, Z.: Zuchthof Alberding, Essen, B.: Nadine Heidrich, Esterwegen. Die Mutter Zauberhaft stellt auch die Vize-Bundeschampionesse der vierjährigen Reitpferde 2021, Verona Diamond OLD v. Vivaldi, unter der ehemaligen U21 EM-Silber- und Bronzegewinnerin Luca Sophia Collin. Großmutter Ziara ist die Schwester der Bronzemedaillengewinnerin des Oldenburger Landeschampionats, Bon Gregoria PS OLD v. Bon Bravour.

OS-Siegerin v. Conthargos

Einen weiteren Eindruck von dem großen Verlust, den der frühe Tod des Schockemöhle-Hengstes Conthargos bedeutet, vermittelte die vierjährige OS-Siegerstute 2023 mit Namen Colleen. Mario Stevens‚ Vater Erich hatte Conthargos mit seiner Angelique v. Action Breaker – Zeus angepaart. Ein Treffer. Colleen erhielt in ihrer Leistungsprüfung eine Gesamtnote von 8,40. Großmutter Anke, selbst mit der Ic-Prämie auf dem Brillantring ausgezeichnet, brillierte 2000 unter Mario Stevens bei den Europameisterschaften in Ungarn mit der deutschen Mannschaft an zweiter Stelle. Zudem stellt sie die S-Springen erfolgreichen Corzet v. Cornet’s Stern mit Sven Ebert sowie Quiesel v. Quidam’s Rubin unter dem Argentinier Adolfo Pacheco.

Christian – Chacco-Blue – Lord Pezi, so lautet die Abstammung der an zweiter Stelle rangierten dreijährigen Coeur Courage CM aus der Zucht von Carsten Middendorf, Dinklage, und im Besitz von Irena Westerholt, Löningen. Urgroßmutter Olga brachte den S-Springen erfolgreichen L’Ami De Chanel v. Lordanos unter Samanta Laack.

Cleopatra, geb. 2020, v. Cornet Obolensky a.d. Tansania v. Toulon – Cassini, Z. u. B.: Bernd Kröger, Dinklage, wurde zur drittbesten Stute des Jahrgangs gekürt. Auch hier finden sich mehrere S-erfolgreiche Pferde in der mütterlichen Ahnenreihe.

