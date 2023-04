U25 Springpokal: fünf weitere Finalisten aus Hagen

Die Horses & Dreams in Hagen waren eine weitere Etappe von Deutschlands U25 Springpokal. Der Sieg ging an Elisa Held. Sie und noch vier weitere Talente können sich nun auf den Start beim CHIO Aachen freuen.

Ein Sieg allein reicht nicht, um unter die besten Fünf zu gelangen, die sich den Startplatz fürs Finale von Deutschlands U25 Springpokal in Aachen sichern. Man muss in allen Wertungsprüfungen des Turniers gute Leistungen zeigen. Die Punkte werden nämlich zusammengezählt und die fünf punktbesten Reiter sind qualifiziert.

Elisa Held und die Zirocco Blue-Tochter Edonja G waren in Hagen Siebte in der ersten Qualifikation, in der zweiten auf Rang 13 nicht platziert und holten dann mit einem Sieg in der letzten Prüfung alles raus.

Die vier weiteren Qualifikanten für Aachen sind Vivien Blendfort im Sattel von Chaccolette, Fynn Müller-Rulfs auf Cool Edition, Pia-Luise Baur mit Iscayo und Elisa Marlene von Hacht mit Lancoon.

Ein Wiedersehen gab es in Hagen übrigens mit David Wills einstigem Speedspezialisten Quentucky Jolly. Der französische Wallach ist inzwischen 19 Jahre und seit letztem Herbst Lehrpferd für Anna-Sophia Schumacher, die mit ihm auch international schon erfolgreich war. In Hagen waren sie Zweite in der ersten Qualifikation und Neunte in der zweiten.

Vivien Blendfort hatte mit ihrer Chacco-Blue-Tochter die erste Qualifikationsprüfung gewonnen, war Fünfte in der zweiten und Zweite in der dritten. Die beiden hatten also ein richtig gutes Wochenende!

Fynn Müller-Rulfs und Chaccolette begannen auf Platz zehn, waren Dritte in der zweiten Prüfung und wieder Dritte in der dritten Prüfung. Vier, zwei und sieben waren die Rangierungen von Pia-Luise Baur und Iscayo. Elisa Marlene von Hacht und Lancoon waren in der ersten Prüfung nicht am Start und dann zweimal Sechste.