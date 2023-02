Valencia: Simone Blums Weltmeisterin Alice zurück im Parcours

Nach zwei Jahren Turnierpause hat Simone Blum in Valencia erstmals wieder ihre Weltmeisterin Alice vorgestellt.

Vermutlich hat Alice gedacht, ihre Reiterin wollte sie auf den Arm nehmen, als sie sie durch die CSI1* 1,20 Meter-Parcours der CES Valencia Spring Tour getragen hat. Jedenfalls spielte die die inzwischen 16-jährige DSP-Stute v. Askari wie zu erwarten mit den Anforderungen und kam fehlerfrei ins Ziel, heute allerdings mit einigen Zeitfehlern. Bereits letzte Woche waren die beiden in Valencia zwei Trainingsspringen über 1,20 Meter geritten.

Eine Schleife gewann Simone Blum gestern in der Qualifikation für den Großen Preis auf der neunjährigen Ciara PS v. Conthargos-Diarado. Nach zwei fehlerfreien Runden wurden sie Achte. Sieger war hier der Franzose Edward Levy im Sattel von Uno de Cerisy in 25,72 Sekunden.

Das wichtigste Springen heute am Samstag in Valencia war ein 1,40 Meter-Springen der Zwei-Sterne-Tour. Hier setzte sich Charlotte Bettendorf auf dem DSP-Hengst Salt Lake City v. Stolzenberg an die Spitze. Simone Blum hatte mit der belgischen Stute Ovanna DW v. Jamal vd Heffinck drei Zeitfehler. Ein Abwurf wurde es auf dem Hannoveraner Quaid-Sohn Qualibro.

Alle Ergebnisse aus Valencia finden Sie hier.