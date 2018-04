Weltcup-Finale: Deußer wird Zweiter im Eröffnungsspringen (mit Bildergalerie)

Bevor es ab morgen richtig ernst wird in Paris, fand heute ein erstes Warm Up für die Springreiter statt. Während Marcus Ehning ganz locker in den Wettbewerb startete, konnten Daniel Deußer und Cornet ein erstes Ausrufezeichen setzen.

Insgesamt 36 Teilnehmer nutzen das Eröffnungsspringen, um ein erstes Gefühl für den Parcours in Paris zu bekommen. Auch die beiden deutschen Finalisten Daniel Deußer und Marcus Ehning waren am Start. Geritten wurde eine Zwei-Phasen-Springprüfung, pro Reiter waren zwei Pferde erlaubt.

Mit dem Westfalen Cornado NRW ließ es Ehning erst einmal ruhig angehen. Der Schimmel sprang in der ersten Phase mühelos und fehlerfrei, danach beendete der 43-Jährige Routinier den Parcours vorzeitig. Kräfte sparen lautet die Strategie. Diese verfolgten auch noch 14 weitere Teilnehmer, so dass am Ende auch hinter Namen von Favoriten wie Henrik von Eckermann (SWE), McLain Ward (USA) oder Roger-Yves Bost (FRA) das Wörtchen „eliminiert“ in der Ergebnisliste zu finden war.

Guter Start für Deußer

Gleich mit zwei Pferden nach Paris gereist war Daniel Deußer. Der Weltcup-Sieger von 2014 sattelte für das Eröffnungsspringen den 14-jährigen Oldenburger Wallach Cornet. Mit 34,81 Sekunden in der zweiten Phase, mussten die beiden sich heute nur Steve Guerdat geschlagen geben. Fast eine Sekunde schneller ist der Schweizer mit Alamo in der zweiten Phase unterwegs gewesen (33,98).

Knapp hinter Deußer landete ein im internationel Spitzensport vielleicht noch nicht ganz so bekanntes Gesicht: Rein Pill aus Estland. Mit Fuchswallach A Brok war er schon im letzten Jahr beim Finale dabei, landete am Ende auf dem 26. Platz. Ob es für ihn in diesen Jahr weiter nach vorne geht, wird sich ab morgen Abend zeigen, wenn es mit der ersten Wertungsprüfung für das Finale der Springreiter weitergeht.

Angekommen in Paris

Schon am Mittwoch war Fotografin Pauline von Hardenberg in Paris dabei, als Reiter und Pferde die ersten Runden in der Arena drehen durften. Wer dabei ganz konzentriert zu Gange war und welchen ersten Eindruck die deutschen Reiter machten, hat sie in einer Bildergalerie für uns festgehalten. Auch in den nächsten Tagen werden wir online vom Weltcup-Finale berichten. Alle Ergebnisse und Berichte gibt es dann auch in der nächsten Ausgabe vom St.GEORG, die ab 25. April im Handel erhältlich ist.

