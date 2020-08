Zduchovice: Deutscher Doppel-Erfolg im U21-Grand Prix für Marvin Jüngel und Pheline Ahlmann

Das internationale Nachwuchs-Meeting im tschechischen Zduchovice war ein äußerst erfolgreiches Pflaster für die Deutschen Springreiter.

Nach super Auftritten im Nationenpreis sicherten sich die deutschen Jungen Reiter Platz eins und zwei im Großen Preis. Die Nase vorn hatte im achtköpfigen Stechen des 1,40 Meter-Springens Marvin Jüngel auf der zehnjährigen, in Bayern gezogenen Nekton-Tochter Jolie Lafee, die das Stechen in fehlerfreien 32,39 Sekunden hinter sich brachte.

Platz holte Pheline Ahlmann mit dem elfjährigen Diarado-Sohn Dialo nach Schleswig-Holstein. In 32,87 Sekunden ließ Dialo die von der Tschechin Anna Held vorgestellte Hannoveraner Contendro-Tochter Cara Mia hinter sich.

Höing Zweite

Ein toller Erfolg auch bei den Junioren! Zwar war an Alíz Alasztics aus Ungarn im Sattel der Oldenburger Cassini II-Tochter Concordia kein Vorbeikommen, aber dahinter reihte sich direkt Charlotte Höing ein. Ihr zehnjähriger Hannoveraner Casio HE (v. Canstakko) kam nach fehlerfreien 50,85 Sekunden ins Ziel. Bei den Siegern standen 49,75 Sekunden auf der Anzeigentafel. An dritter Stelle fand sich die Polin Maria Branka-Borja mit dem KWPN-Wallach Clint Easter v. Clinton wieder (0/53,88).

Ebenfalls ins Stechen geschafft hatte es Anna Jurisch im Sattel von Questo Vincitore. Hier leistete sich der Oldenburger Quintender-Sohn dann allerdings einen Abwurf. Die Zeit reichte für Rang sechs.

Children null, aber nicht platziert

Auch die U14-jährigen Children schlugen sich wacker, erreichten den zweiten Umlauf jedoch trotz fehlerfreier Runden nicht, da die neun vor ihnen Platzierten schneller unterwegs gewesen waren. Emile Baurand auf Casandra, Milena Petersen de Cima mit Waltons Top FLight und Paula Fischer auf Callia S belegten die Plätze zehn bis zwölf.

Als Siegerin des Springens konnte sich die Polin Iga Biegalska auf der OS-Stute Cardhu v. Diarado feiern lassen. Rang zwei holten Laura Najmanova und La Frei nach Tschechien. Jennifer Grump und Corazon hilten auf Rang drei die italienische Fahne hoch.

Alle Ergebnisse aus Zduchovice finden Sie hier.