Team D zu Besuch bei Jessica von Bredow-Werndl und Dalera

Team D begleitet die Olympiastars vor und nach den Spielen. Nun gab es einen Hausbesuch in Aubenhausen bei Jessica von Bredow-Werndl und ihrer Dalera.

Aubenhausen/GER – Das Team D hat die Dressur-Vierfacholympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera zuhause in Aubenhausen besucht.

Pünktlich zum Jahreswechsel veröffentlichte die Deutsche Sport Marketing GmbH bei YouTube den Hausbesuch bei den Stars von Paris. Zu sehen ist hier beispielsweise wie Dalera an der Seite ihrer besten Freundin Forsazza das Weideleben genießt. Jessica von Bredow-Werndl erinnert sich derweil an die schönsten Momente der Spiele in Paris.

Zum Video auf YouTube geht es hier entlang.