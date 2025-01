Mechelen: Bram Chardon gewinnt Vierspänner-Weltcup

Nicht nur im Springen und in der Dressur gab es im belgischen Mechelen zwischen den Jahren Weltcup-Sieger. Bei den Vierspännern setzte sich einmal mehr der Niederländer Bram Chardon die Krone auf.

Mechelen/BEL – Beim Weltcup-Turnier im belgischen Mechelen waren zwischen den Jahren nicht nur die Spring- und Dressurreiter unterwegs, sondern auch die Vierspännerfahrer. Aus deutscher Sicht hatte sich Georg von Stein aus dem hessischen Modautal auf dem Weg gemacht.

In der Einlaufprüfung erreichte er beim Sieg des Belgiers Dries Degrieck Platz fünf. Im Finale lief es etwas besser, auch wenn von Stein den Drive-Off knapp verpasste und Vierter wurde.

Der Sieg ging in die Niederlande an Bram Chardon vor seinem Landsmann Koos de Ronde und dem Belgier Dries Degrieck. In der Gesamtwertung führt weiterhin der australische Seriensieger Boyd Exell vor Dries Degrieck und Bram Chardon. Georg von Stein ist Neunter. Anna Mareike Meier, die in Mechelen nicht am Start war, befindet sich auf Platz sieben.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.