Ariat Gewinnspiel: Gelände-Training mit Kai Rüder gewinnen!

Gewinnen Sie eine Vielseitigkeits-Trainingsstunde bei Profi-Ausbilder und EM-Reiter Kai Rüder. Wasser, Tiefsprung, Billard & Co. – so klappt’s auf dem Geländekurs.

In Zusammenarbeit mit Ariat verlosen wir eine Trainingsstunde bei Vielseitigkeitsprofi Kai Rüder am

11. September 2019 im Pferdefreizeitpark Eidertal in Reesdorf bei Neumünster (Schleswig-Holstein). Der Gewinner/die Gewinnerin bekommt nicht nur wertvolle Tipps von Championatsreiter Kai Rüder, sondern on top auch noch ein komplettes Outfit von Ariat inklusive Jacke, Top, Reithose und Stiefel sowie eine Schabracke im Gesamtwert von 660 Euro.

St.GEORG wird das Training mit Kamera und Fotografen begleiten für Print- und Online-Beiträge.

Voraussetzung für die Teilnahme: Geländerfahrung auf A-Niveau

Der Trainer: Kai Rüder mischt seit über 30 Jahren im Vielseitigkeitssport mit, er war schon im Nachwuchsbereich erfolgreich unterwegs und bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sowie beim Fünf Sterne-Klassiker in Badminton am Start. Auch bei der Europameisterschaft in Luhmühlen vom 28. August bis 1. September wird der 48-jährige Pferdewirtschaftsmeister die deutschen Farben vertreten.

Teilnahme am Gewinnspiel: Schicken Sie uns ein aussagekräftiges Video am besten per WeTransfer an redaktion@st-georg.de sowie Ihre Kontaktdaten und schreiben ein paar Zeilen über sich und Ihr Pferd, Ihr Ausbildungsniveau und Ihre bisherigen Erfolge. Warum möchten Sie an dem Training teilnehmen?

Einsendeschluss ist der 1. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Reise- und Übernachtungskosten sind nicht im Gewinn enthalten.