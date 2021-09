CCI5*-L in Bicton: Badminton-Siegerin Piggy March vorne nach Dressur und Gelände

Nachdem sowohl die Badminton als auch die Burghley Horse Trials in Großbritannien wegen Corona abgesagt werden mussten, hatten die Briten nach einem alternativen Gastgeber für ein Fünf-Sterne-Event im Mutterland der Vielseitigkeit gesucht und in Bicton gefunden. Dort schicken sich nun Piggy March und Vanir Kamira an, an ihre 5*-Erfolgsserie anzuknüpfen.