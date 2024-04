CCI5*-L Kentucky 2024: Hansen-Hotopp und Böckmann in der Top Ten vor dem Gelände

Malin Hansen-Hotopp beendet die Dressur beim CCI5*-L in Kentucky als Siebte, Calvin Böckmann rangiert vor dem Cross auf Rang acht. Christoph Wahler ging ein bisschen „der Hut hoch“.

Mit soliden Leistungen haben sich die drei Deutschen, die in diesem Jahr in Lexington beim CCI5*-L Kentucky an den Start gehen, gute Ausgangssituationen für die Geländestrecke verschafft. Malin Hotopp-Hansen hatte einen kleinen Wackler beim Einreiten. Anschließend lieferte ihr Holsteiner Quidditch K ab: Mit 31,1 Strafpunkten ist sie Siebte. Der Führende, der Brite Tom McEwen, kam mit Dublin auf 24,1 Punkte. Seine britische Teamkollegin, die amtierende Weltmeisterin Yazmin Ingham erhielt für ihren Ritt auf Banzai du Loir 26,0 Punkte und ist Zweite vor der Geländestrecke.

Calvin Böckmann und The Phantom of the Opera sind an achter Position nach einem sicheren Dressurritt gelistet. Das Debütantenpaar auf Fünf-Sterne-Niveau verließ das Viereck mit 31,4 Strafpunkten. Exakt genauso viele verbuchte auch der Brite Oliver Townend mit der irischen Stute Cooley Rosalent. Townend hat den Klassiker im Vielseitigkeitskalender schon mehrfach gewinnen können.

Christoph Wahler und D’Accord kämpften weniger mit der Aufgabe als vielmehr mit dem Helm. Der verrutschte dem 30-Jährigen beim Schulterherein. Der Niedersachse musste ihn während der Lektion zurechtrücken, ritt deswegen kurz einhändig. Mit 34 Punkten liegt er vorläufig auf Platz 15.

Overnight Leader Tom McEwen war zufrieden mit der Leistung von Dublin, „Dubs“, den er von Nicola Wilson übernommen hatte. Die Britin hatte mit dem Diarado-Sohn die Europameisterschaft 2021 gewonnen. 2022 stürzte sie schwer und kann seitdem nicht mehr reiten. „Dubs‘ war das ganze Jahr über in erstaunlicher Form, und der heutige Test hat das wirklich gezeigt. Wir haben in der Vergangenheit etwas bessere Ergebnisse erzielt, aber wenn man auch an nicht so guten Tagen so gut abschneiden kann, ist man gut. Sicherlich ist das alles Nicola zu verdanken; sie hat die ganze Arbeit für mich gemacht“, sagte er.

33 Pferde gehen heute auf die Geländestrecke. Ein Pferd wurde in der Dressur abgeläutet und der US-Amerikaner Will Faudree zog Mama’s Magic Way vorm Cross Country zurück.

Heute Gelände CCI5*-L Kentucky 2024

Den Auftakt im Gelände macht aus deutscher Sicht Calvin Böckmann mit The Phantom of the Opera um 13.58 Uhr Ortszeit (in Deutschland 19.58 Uhr). UM 14.30 Uhr (20.30 Uhr) wird dann Quidditch mit Malin Hansen-Hotopp aus der Startbox galoppieren und Christoph Wahler und D’Accord gehen um 14.54 Uhr (20.54 Uhr) auf die Strecke. Clipmyhorse überträgt das CCI5*-L Kentucky 2024. Die Strecke (hier zu sehen auf der Cross Country App) ist 6410 Meter lang. Die Idealzeit beträgt entsprechend 11 Minuten 15 Sekunden.27 Hindernisse mit insgesamt 45 Sprüngen hat Derek de Grazia in die hügelige Landschaft im Bluegrass State gebaut. De Grazia hatte auch den Olympischen Kurs in Tokio 2021 gebaut.

Ergebnisse Dressur CCI5*-L Kentucky 2024

Startliste Geländestrecke