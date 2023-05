CCIO4*-S Chatsworth: Frankreich sichert sich den Nationenpreis

Im britischen Chatsworth hat sich die französische Mannschaft den Sieg im Vielseitigkeits-Nationenpreis der FEI-Serie erritten. Das Team der gastgebenden Nation Großbritannien musste sich mit Rang zwei zufrieden geben. Eine deutsche Equipe war bei der Prüfung nicht am Start.

Bester Starter des französischen Teams war Stephane Landois mit seinem Chaman-Sohn Chaman Dumontceau. Die beiden sammelten insgesamt 34 Punkte, davon nur 22,8 Punkte für die Dressur, und gewannen damit die Einzelwertung der Prüfung. „Ich bin so glücklich, mein Pferd ist ein sehr gutes Pferd und dieses Wochenende hat das bestätigt. Mein Pferd ist sehr stark und der Boden war nicht einfach, aber nicht so schwierig für ihn wie für andere.“

Der schwierige Boden, den ja auch die Teilnehmer des Klassikers im britischen Badminton am vergangenen Wochenende vorfanden, führte auch in Chatsworth zu zahlreichen Strafpunkten für Zeitüberschreitung. 90 Reiter-Pferd-Paare hatten für das CCIO4*-S in Chatsworth ihre Startbereitschaft erklärt. In die Wertung kam davon weniger als ein Drittel, um genau zu sein 25 Paare.

Die Teamkollegen des Franzosen Stephane Landois waren Gaspard Maksud mit Zaragoza II (51,8 Punkte), Nicolas Touzaint mit Absolut Gold HDC (54,5) und Héloïse Le Guern mit Canakine du Sudre Z, die mit 61,8 Punkten das Streichergebnis bildeten. Unter dem Strich bedeutete das 140,3 Punkte und den Sieg für Frankreich.

Mit mehr als zwei Springfehlern Abstand wurde es Platz zwei für Großbritannien (148,9 Punkte). Es zählten hier die Ergebnisse von David Doel mit Ferro Point (45,9), Badminton-Siegerin Rosalind Canter mit Izilot DHI (46) und von Weltmeisterin Yasmine Ingham mit Rehy DJ (57). Teammitglied Bubby Upton schied mit Magic Roundabout IV aus.

Mit gehörigem Abstand belegte das Team aus Belgien Rang drei (1120,3 Punkte). Als Einzelstarterin war Deutschlands Josephine Schnauer-Völkel in Chatsworth am Start. Sie sattelte Singapure für die Prüfung, eine 13-jährige Stute, die auf diesem Niveau zuletzt im Oktober 2022 Platz fünf in Barborowko (POL) belegt hatte. Vergangenes Jahr war Singapure von Schnaufer-Völkel nur in kurzen Drei-Sterne-Prüfungen geritten worden. Die beiden beendeten in Chatsworth nun lediglich die Dressurprüfung.

Alle Ergebnisse vom CCIO4*-S in Chatsworth (GBR) 2023 finden Sie hier.

