Oldenburger Elite-Fohlenauktion: Preisspitze Kir Royal geht für 33.000 Euro nach Kanada

Die 29. Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion ist mit einer Preisspitze v. Kjento zu Ende gegangen. Das Stutfohlen, das auf den Namen Kir Royal hört, wurde an einen internationalen Dressurstall aus Kanada zugeschlagen.

Die Kunden aus Übersee legten 33.000 Euro für das Stutfohlen v. Kjento aus einer Vivaldi-Royal Hit-Mutter an. Gezogen wurde Kir Royal von Günter Söhnel aus Gehrde. Vater Kjento avancierte unter Weltmeisterin Charlotte Fry (GBR) zweimal zum Weltmeister der jungen Dressurpferde. Großmutter Rosenprinzessin war Brillantringstute und brachte drei gekörte Hengste: Zum einen Energy v. Escamillo, der seinerzeit Preisspitze bei der Körung war und damals an Glock zugeschlagen wurde. Er war vor wenigen Wochen drittbester Vierjähriger beim Sporttest in Münster-Handorf. Die beiden weiteren gekörten Hengste sind Kilian und Schneefuß, beide unter Susanne Mohr bis Inter II-Niveau erfolgreich und beide v. Sir Donnerhall I abstammend.

Zweitteuerstes Fohlen war der Viva Gold-Sohn Viva Christ für 27.000 Euro aus der Zucht der Zuchtgemeinschaft Schmitz-May aus Hetzerath. Ein australischer Grand Prix-Reiter sicherte sich den Hengstanwärter aus der Christ-Samarant-Mutter Chanel Mademoiselle. Sie ist die Schwester zu dem gekörten Hengst Expresso v. Escolar. Vater Viva Gold sorgte in den vergangenen Monaten für reichlich Furore. Der Weihegold-Enkel hatte allein bei der DSP-Körung drei gekörte Hengste hervorgebracht, von denen einer Siegerhengst und ein anderer Preisspitze geworden war.

Von den 22 Fohlen bekamen vier den Zuschlag an Kunden aus dem Ausland, genauer aus Australien, Schweden, Kanada und die USA. Durchschnittlich kosteten die Fohlen 11.000 Euro, der Gesamtumsatz betrug 249.000 Euro.

Alle Ergebnisse der 29. Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion finden Sie hier.

Auch interessant