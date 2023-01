Grandorado TN und Kjento sind die KWPN-Pferde des Jahres 2022

Alljährlich können in den Niederlanden die KWPN-Dressur- und -Springpferde des Jahres gewählt werden. In diesem Jahr wurden fast 6000 Stimmen abgegeben und der Großteil davon fiel auf zwei Hengste, die sowohl im Sport- als auch im Zuchteinsatz sind.

KWPN-Dressurpferd des Jahres ist der nun achtjährige Kjento v. Negro, der mit Charlotte Fry im Sattel letztes Jahr zum zweiten Mal in Folge Weltmeister der jungen Dressurpferde wurde und dabei unter anderem eine 9,8 für die Perspektive erhielt. Kjento trat damit in die Fußstapfen seines noch viel erfolgreicheren Stallkollegen Glamourdale. Auch der war siebenjährig mit Lottie Fry Weltmeister, ehe er letztes Jahr in Herning zum „richtigen“ WM-Titel galoppierte. Kjento selbst war schon als Youngster ein Musterknabe. Seine Leistungsprüfung absolvierte er mit 90 Punkten.

KWPN-Springpferd des Jahres

Zum KWPN-Springpferd des Jahres wurde der ebenfalls gekörte Grandorado TN ernannt, der inzwischen auch den Namenszusatz N.O.P. trägt, der potenziellen Olympiapferden vorbehalten ist. Dass der zwölfjährige Grandorado ein solches sein kann, hat er 2022 unter seinem ständigen Reiter Willem Greve bewiesen.

Die beiden begannen die Saison mit einem dritten Platz im Rolex Grand Prix von ’s-Hertogenbosch. Anschließend waren sie bei drei Nationenpreiseinsätzen in Folge doppelnull, erst in Rom, dann in Rotterdam und schließlich in Knokke. Er wurde daraufhin ins Team der Niederlande für die Weltmeisterschaften berufen, konnte dort aber nicht teilnehmen, weil sein Reiter sich bei einem Sturz von einem anderen Pferd schwer verletzt hatte.

Schon als Youngster hatte Grandorado seine Hengstleistungsprüfung gewonnen und inzwischen hat er Söhne, die es ihm gleichtun. So siegte 2019 Le Quirky JR. Und im vergangenen Jahr gewann Mister SFN den Blom Cup, die Hengstturnierserie der KWPN-Springhengste, für Fünfjährige.

