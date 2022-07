Das Team Niederlande für die WM Springreiten steht fest!

Die Niederlande bringen bei der WM Herning 2022 ein Team in den Parcours, bei dem sich die anderen Equipen definitiv warm anziehen müssen. Unter anderem mit dabei sind Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2021.

Und das wird das Team sein, das Nationaltrainer Jos Lansink und der niederländische Pferdesportverband für die WM Springreiten vorsehen:

Willem Greve und Grandorado TN

Der elfjährige KWPN-Hengst und Willem Greve kamen mit zwei fehlerfreien Runden aus dem Nationenpreis von Knokke. Danach bekamen sie einen Fehler plus Zeitstrafpunkt im Großen Preis, den Peder Fredricson mit All In schlussendlich für sich entscheiden konnte. Zu vernachlässigen, denn auch im Fünf-Sterne-Nationenpreis zuvor in Rotterdam behielt der Eldorado vd Zeshoek-Sohn eine weiße Weste in beiden Umläufen, womit er zum Sieg beitrug. Der KWPN-Hengst scheint eine Bank zu sein in Sachen Nationenpreise. Auch bei seinem ersten Einsatz der Saison in Rom hatte er mit Greve zwei fehlerfreie Runden gezeigt. Als weitere Top-Ergebnisse der laufenden Saison sind der dritte Platz im Rolex Grand Prix von s‘-Hertogenbosch im März zu nennen oder auch Platz neun im Großen Preis Saut Hermès in Paris. Grandorado war 2018 Vize-Weltmeister der jungen Springpferde und wird nun sein erstes Championat bestreiten, für Willem Greve ist es der erste Championatseinsatz seit der EM 2013, damals im Sattel von Carambole.

Harrie Smolders mit Monaco

Deutlich weniger als Grandorado war diese Saison der 13-jährige Holsteiner Wallach Monaco unterwegs. Unter Harrie Smolders platzierte sich der athletische Cassini II-Sohn gleich zu Beginn der Saison an zweiter Stelle in einem 1,60 Meter-Großen Preis in Wellington und dann vor Landsmann Greve ebenfalls an zweiter Stelle im Rolex Grand Prix von s‘-Hertogenbosch. Beim Weltcup-Finale in Leipzig wurde es der sechste Platz in der Gesamtwertung, es folgte erneut Platz zwei in der GCT-Etappe von St. Tropez, die beiden sind scheinbar die ewigen Zweiten in diesem Jahr. Danach jedoch riss die Serie etwas ab, es gab seither keine Top Ten-Platzierung mehr für Smolders und Monaco. Bei seinem einzigen Nationenpreis-Einsatz in Rotterdam kam das Paar mit vier und null Fehlern aus dem Parcours. Beim Nationenpreisfinale 2021 in Barcelona siegte das Paar in der Einzelwertung. Mit Harrie Smolders reist ein erfahrener Championatsreiter nach Herning, der mit Bingo du Parc auch Teil der Equipen bei Olympia in Tokio und der EM in Riesenbeck war. Auch der elfjährige Bingo du Parc hat in der Saison bereits einige Top-Platzierungen vorzuweisen und lieferte beim Nationenpreis in Aachen eine Null- und eine Vier-Fehler-Runde.

Sanne Thijssen mit Con Quidam

Das Küken der Mannschaft ist Sanne Thijssen. Mit ihrem charmanten mittlerweile 16-jährigen Holsteiner Hengst Con Quidam machte sie in diesem Jahr vor allem in Madrid auf sich aufmerksam. Dort reichte es für das Paar zum Sieg in der dortigen GCT-Etappe nach einem fulminanten Ritt im Stechen. Über diese Abmessungen von 1,60 Meter blieb die 23-jährige Amazone mit dem Quinar Z-Sohn allerdings in der Saison 2022 nur noch ein einziges weiteres Mal fehlerfrei, und zwar in der ersten Runde des Nationenpreises von Rotterdam. Bei ihrem letzten Auftritt im Großen Preis von Aachen bekam Con Quidam einen Fehler im ersten Umlauf.

Maikel van der Vleuten mit Beauville Z

Das Bronze-Paar von Olympia 2021 in Tokio wird auch bei der WM in Herning die Niederlande vertreten. Beim Nationenpreis-Heimspiel in Rotterdam gelang Maikel van der Vleuten mit dem zwölfjährigen Zangersheider Wallach ein idealer Auftritt mit zwei Nullrunden. Auch in Knokke war das Paar Teil der Equipe des Nationenpreises. Dort fiel im ersten Umlauf eine Stange, im zweiten blieb der Bustique-Sohn null. Zahlreiche Top Ten-Platzierungen schmücken die Ergebnisliste der laufenden Saison, zuletzt mit einem dritten Platz in einem 1,60 Meter Table A-Springen in Knokke. Beim Großen Preis in Doha im Februar gab es Platz drei für das Paar. Beauville Z wird nach Tokio nun sein zweites Championat gehen. Mit Maikel van der Vleuten hat er eine Menge Erfahrung auf seinem Rücken, 2014 war seine letzte WM in Caen, wo er mit dem großartigen Verdi 16. in der Einzelwertung war und Team-Gold gewann.

Als Reserverpaar mitreisen sollen Jur Vrieling mit Long John Silver. Als erstes Reservepaar, das zunächst daheim bleiben wird, wurden Hessel Hoekstra und Icoon VDL nominiert.