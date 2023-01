Auszeit auf einem Bauernhof für Kinder und Jugendliche: Landwirtsfamilien gesucht!

Eine „Familie auf Zeit“, die Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebensphasen neue Perspektiven eröffnen, kann die Entwicklung dieser jungen Menschen enorm fördern. Vielleicht gerade dann, wenn es verbunden damit ist, hier und da Verantwortung für Tiere und Landwirtschaft zu übernehmen. Die „timeout“-Stiftung macht das möglich, ist aber auf noch mehr Landwirtsfamilien angewiesen.

Neue Wege in der Jugendhilfe: Mit „timeout auf dem Bauernhof“ (taB) finden Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 26 Jahren in schwierigen Lebensphasen auf einem Bauernhof ein neues zu Hause und eine Familie auf Zeit. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, sich in einem stabilen Umfeld auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Emotional und sozial sollen die Jugendlichen die Chance bekommen, noch mehr zu reifen. Viele dieser jungen Menschen haben bereits einen oder mehrere stationäre Aufenthalte in einer Kinder‐ und Jugendpsychiatrischen Klinik hinter sich. Die Initiative stammt von der „timeout Stiftung GmbH“.

Gesucht: Landwirtsfamilien

Gesucht werden nun dringend Landwirtsfamilien im gesamten Bundesgebiet, die einen Bauernhof oder Reiterhof betreiben. Eine professionelle Vorbildung wird nicht vorausgesetzt. Die Familien werden durch die Stiftung intensiv während des ganzen Betreuungsverhältnisses begleitet. Eine Fortbildung oder ähnliches gibt es für die Familien hingegen nicht. Es muss also die Motivation der Familie vorhanden sein, sich durch taB beraten und begleiten zu lassen und bestenfalls Hand in Hand mit den Eltern des jungen Menschen, dem jeweiligen Jugendamt oder jeweiligen Vormund zusammenzuarbeiten.

So profitiert die Landwirtsfamilie davon

Klingt erstmal nach großer Anstrengung und zeitintensivem Zusammenleben mit einem bis dato Unbekannten, für den man dann auch noch Verantwortung hat. Die Erfahrung zeigt aber, dass die teilnehmenden Familien „das Erleben von Sinn und Entwicklung, das die Unterstützung eines jungen Menschen in Not mit sich bringt“ als wichtige positive Erfahrung aus der Betreuung ziehen. Für die Jugendlichen wiederum kann die Auszeit auf einem Hof mit neuen Erfahrungen und Erlebnissen mitunter der entscheidende Wendepunkt sein, ihr Leben wieder und nachhaltig in die richtigen Bahnen zu bringen.

Daneben leistet der Jugendliche eine Nebentätigkeit für die Landwirtsfamilie, die nicht versteuert werden muss. Das erhöhte Pflegegeld, der Kinderfreibetrag und ein Zuschuss zur Altersversorgung kann die betreuende Familie ebenfalls in Anspruch nehmen.

