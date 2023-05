Hickstead: nächster Grand Prix-Sieg für Fame und Carl Hester und Comeback von En Vogue

Im CDI3* von Hickstead sicherten sich der Brite Carl Hester und seine Championatshoffnung Fame den zweiten Grand Prix in Folge. Auch national wurde Grand Prix geritten. Dort ritt Kathleen Kröncke in die vorderen Schleifenränge.

Es läuft weiter richtig gut für den sechsfachen Olympioniken Carl Hester und seinen 13-jährigen Bordeaux-Sohn Fame. Bei ihrem zweiten Turnier nach der doppelt siegreichen Premiere auf internationalem Parkett in Tolbert (NED) vor wenigen Wochen konnten die beiden in Hickstead nun erneut ein Ausrufezeichen setzen.

Den Drei-Sterne-Grand Prix entschied das Paar mit dem Ergebnis von 76,326 Prozent mit Weile für sich und verbesserte sich damit gegenüber Tolbert auch nochmal um circa einen halben Prozentpunkt. Schwächen in der Schritt-Tour und in den fliegenden Wechseln von Sprung zu Sprung glich der Wallach aus einer Rhodium-Mutter durch Passage, Piaffe und Galopppirouetten aus, für die es einige Male ein glattes „sehr gut“ gab. „Fame ist eines der tollsten Pferde, die ich je geritten habe – aber er ist auch extrem heiß“, sagte Carl Hester nach der Prüfung. „Er hat dieses Feuer in sich, das nur schwer zu bändigen ist, und ich gewöhne mich gerade daran.“

Laura Tomlinson hatte das Nachsehen und wurde Zweite mit Rose of Bavaria, eine DSP-Stute, die ebenfalls v. Bordeaux abstammt. Die Stute bestritt ihr erstes Turnier nach fast zwei Jahren Abstinenz vom internationalen Viereck und kam mit 72,87 Prozent aus der Prüfung. Rang drei ging an Andrew Gould mit Indigro v. Negro und 71,174 Prozent.

Zweiter Sieg für Carl Hester

Carl Hester durfte gleich zweimal die Ehrenrunde am Samstag anführen. Den nationalen Grand Prix sicherte sich der 55-Jährige mit seinem Olympiapferd von 2021 in Tokio, En Vogue. Die Bewertungen der drei Richter bewegten sich zwischen 72,717 und 77,935 Prozent. Unter dem Strich bedeuteten 75,109 Prozent den Sieg für En Vogue unter Hester.

Für den 14-jährigen Wallach war es das erste Turnier seit mehr als einem Jahr. „Er ist eigentlich schon seit sechs Monaten wieder im Einsatz, aber ich habe auf den Beginn der grünen Saison gewartet, da er eher ein Außen- als ein Innenpferd ist, weshalb er in diesem Jahr noch nicht zu sehen war“, erklärte Carl Hester. „Er ist einfach ein so liebenswertes Pferd, das auch ein wenig speziell und sensibel ist, was im Moment mein Muster zu sein scheint, diese Art von Pferden zu wählen – ich habe sie immer gemocht!“

Dahinter platzierte sich Kathleen Kröncke an zweiter Stelle. Sie saß dabei im Sattel von Uniteds Maerchen, eine 13-jährige Stute v. United und wurde für ihre Vorstellung mit 72,681 Prozent bedacht.

Alle Ergebnisse des CDI3* Hickstead 2023 finden Sie hier.

