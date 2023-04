Tolbert: Carl Hester gewinnt auch Grand Prix Special, Nowag-Aulenbrock Vierte

Zwei der drei Erstplatzierten des gestrigen Grand Prix beim CDI Tolbert hatten sich entschieden, heute morgen den Grand Prix Special zu reiten, statt heute Nachmittag die Kür. Sie belegten auch heute die ersten beiden Plätze.

Das war zum einen der Brite Carl Hester mit seiner neuen Championatshoffnung, dem zwölfjährigen KWPN-Hengst Fame v. Bordeaux. Tolbert mag das erste internationale Turnier der beiden als Paar gewesen sein, sie kennen sich aber schon länger. In der kleinen Tour war Fame von der Schwedin Sofie Lexner vorgstellt worden. Auf Grand Prix-Ebene ging er aber seit 2021 unter Hesters Landsfrau Fiona Bigwood, die ja auch schon mit Hester zusammengearbeitet hat. Sie hatte Fame mehrfach international präsentiert, war aber im Grand Prix nie an die 70 Prozent herangekommen, nur zweimal in der Kür. Mit Hester wurden es gestern auf Anhieb knapp 76 Prozent und heute im Special noch ein bisschen mehr: 76,936 Prozent. Wie schon gestern gelang den beiden eine Prüfung ohne große Patzer und mit Topnoten in den versammelten Lektionen.

Auch das Paar auf dem Silberrang waren Wiederholungstäter: Emma Kanerva und die Hannoveraner Stute Feldrose v. Feuertanz. Für die elfjährige Louisdor-Preis Qualifikantin war Tolbert der CDI mit den bislang besten Wertnoten ihrer Karriere, heute 72,255 Prozent.

Rang drei holten Hugo Pereira und der erst neunjährige Lusitano-Hengst Falsario LS mit 71,596 Prozent nach Portugal.

Platz vier der 15 Paare ging an Bianca Nowag-Aulenbrock und ihren neuen Tanzpartner Queolito. Für die einstige U25-Europameisterin und Piaff-Förderpreissiegerin und den elfjährigen Louisdor-Finalist des Vorjahres (damals unter seiner Ausbilderin Nina Kudernak) war Tolbert das erste gemeinsame internationale Turnier und der erste Grand Prix Special. Sie beendeten ihn mit 68,787 Prozent.

Die zweite deutsche Starterin in Tolbert, Antonia von Dungern, hatte sich entschieden, heute Nachmittag die Grand Prix Kür zu reiten. Alle Ergebnisse des CDI3* finden Sie hier.