Hamminkeln: Grand Prix-Sieg für Frenzen, Turnierpremiere von Manuel Dominguez Bernal und Danciano

Im rheinischen Hamminkeln findet dieses Wochenende ein nationales Dressurturnier mit Prüfungen bis Grand Prix statt, das sich unter anderem Manuel Dominguez Bernal ausgesucht hat für die Turnierpremiere mit dem Hannoveraner Hengst Danciano.

Beziehungsweise, um korrekt zu sein: die Turnierpremiere mit Danciano de Malleret. Denn so heißt der einstige Leistungsprüfungssieger, seitdem er an das französische Gestüt Malleret verkauft wurde, das viele seiner Pferde bei Helen Langehanenberg in Beritt hat. So auch diesen Rappen v. Dancier-Rotspon aus der Zucht von Jan-Niklaas von Holten, der seine Karriere einst als Prämienhengst der Hannoveraner Körung und Preisspitze des Hengstmarkts begann.

Seine Grundausbildung erhielt Danciano im Stall Schockemöhle von Anja Engelbart. Er gewann seinen 30-Tage-Test-Sieger mit der Endnote von 8,48, holte unter anderem Silber beim Hannoveraner Championat und platzierte sich fünfjährig im Finale des Bundeschampionats (Rang 13). Sechsjährig gewann der Hengst mit Engelbart noch die ersten Schleifen in Dressurpferdeprüfungen der Klasse M, ehe es erst einmal still wurde um ihn.

Später ging Danciano auch eine Zeit lang unter Dorothee Schneider. Mit der Französin Pauline Guillem im Sattel sammelte der Hengst 2022 erste internationale Platzierungen in der mittleren Tour. Vor kurzem wurde bekannt, dass Danciano nach Deutschland zurückkehrt und künftig von Manuel Dominguez Bernal, Helen Langehanenbergs Stallreiter, vorgestellt werden soll. Heute war es erstmals auf einem Turnier so weit.

Der Grand Prix in Hamminkeln

Neun Paare waren im Grand Prix de Dressage von Hamminkeln am Start. Der Sieg ging an Dr. Annabel Frenzen und den von ihrer Familie selbstgezogenen und von ihr ausgebildeten Rheinländer SilberStern v. Silbermond. Die beiden waren zusammen beim Bundeschampionat, Nürnberger Burg-Pokal und Louisdor-Preis am Start und haben schon diverse Grand Prix-Erfolge zusammen feiern können. Bei dem heutigen wurden es 71,967 Prozent trotz verpatzter Einerwechsel.

Manuel Dominguez Bernal und Danciano de Malleret belegten den zweiten Platz mit 70,767 Prozent. Die Richterin bei M, Angelika Möllmann, sah sie sogar an der Spitze. Auch wenn er einst bei seinem 30-Tage-Test eine 10,0 für seinen Trab erhielt, am meisten punkten konnte Danciano in der Galopptour, unter anderem mit einer 8 für die doppelt zählenden Einerwechsel und ebenfalls Noten bis 8,0 für die Pirouetten, die ja ebenfalls mit zwei multipliziert werden. In anderen Lektionen, in denen es auf Durchlässigkeit und Feinabstimmung ankommt wie dem Halten/Rückwärtsrichten und den Zick-Zack-Traversalen haben sie sich noch Luft nach oben gelassen.

Rang drei belegte Ann-Christin Wienkamp auf dem zehnjährigen Oldenburger De Niro-Sohn Dalian S mit 67,867 Prozent. Die beiden kennen sich seit 2022. Pia-Katharina Voigtländer hatte von Dieter Scherwitzki gezogenen Rappen erfolgreich bis zur kleinen Tour vorgestellt, Wienkamp übernahm die weitere Ausbildung bis Grand Prix.

Morgen gibt es noch einen weiteren Grand Prix in Hamminkeln, für den aber weder SilberStern noch Danciano auf der Starterliste stehen. Alle Ergebnisse des Turniers finden Sie hier.