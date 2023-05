Marbach: Berufsreiterchampionat 2023 erneut an Michael Jung

Beim CCI4*-S in Marbach hat sich Michael Jung den Sieg gesichert – und den Titel als Berufsreiterchampion, zum insgesamt neunten Mal.

Auf dem Podium des Berufsreiterchampionats Vielseitigkeit in Marbach standen heute zwei Pferdewirtschaftsmeister und eine Pferdewirtschaftsmeisterin. Die Siegerschärpe ließ sich einmal mehr Michael Jung umhängen – das ist nun sein neunter Titel als Berufsreiterchampion. In die Nähe kommt da nur noch Ingrid Klimke, die fünfmal Berufsreiterchampionesse war. In Marbach feiert das Berufsreiterchampionat dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum.

Im abschließenden Springen drehte Michael Jung mit Chipmunk ganz ruhig seine Runde, ohne Hektik aufkommen zu lassen. „Chip“ sprang souverän, mit Luft an den Stangen und selbst 1,6 Zeitstrafpunkte gefährdeten den Sieg der beiden nicht: 32,3 Minuspunkte lautete das Endresultat.

Die Zeit im Parcours war knapp bemessen. Und der letzte Sprung, ein Oxer mit einer schmalen Planke stellte sich als Fehlerquelle Nummer eins heraus, bei zehn Startern fiel die Stange kurz vorm Ziel.

Silber für Julia Krajewski

Julia Krajewski leistete sich mit dem neunjährigen Selle Français Ero de Cantraie keine Hindernis- und Zeitfehler im Parcours und absolvierte eine von nur insgesamt vier fehlerfreien Runden im gesamten Staterfeld. Es blieb bei insgesamt 35,4 Minuspunkten – das bedeutete Platz zwei in der Prüfung und den Silberrang im Berufsreiterchampionat. 2018 stand die 34-jährige Olympiasiegerin und Nachwuchsbundestrainerin schon einmal auf dem Podium, damals als Siegerin.

Bronze gewann, wie schon 2017, der Schweizer Pferdewirtschaftsmeister Felix Vogg. Im Sattel des Vier Sterne-Neulings Dao de l’Ocean, einem zehnjährigen französischen Wallach, musste er im Parcours einen Abwurf am Einsprung der Kombination in Kauf nehmen, das kostete ihn zwei Plätze im Gesamtklassement. Am Ende lag er auf Platz vier.

Hansen-Hotopp topp

Dritte wurde Malin Hansen-Hotopp, die mit Quidditch K dieses Wochenende abgeliefert und mit Blick auf die Europameisterschaft auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Agraringenieurin und Amateurausbilderin, die einen Pensionsbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern betreibt, war gestern mit 32,8 Minuspunkten aus der Dressur ins Gelände gestartet und hatte dort die schnellste Runde absolviert. Im abschließenden Parcours ließen Malin Hansen-Hotopp und Quidditch alle Stangen liegen, nur die Zeit reichte ganz knapp nicht. Eine Sekunde über der erlaubten Zeit machten 0,4 Strafpunkte, damit rutschte sie von Platz zwei auf drei. Das änderte aber nichts an ihrer Freude über diesen tollen Erfolg.

Das Berufsreiterpodium knapp verpasst hat Nicolai Aldinger, der ebenfalls mit Timmo gezeigt hat, dass er in sehr guter Form ist. Ein fehlerfreier Parcours rundete die guten Leistungen des Paares an diesem Wochenende ab, 38,6 Minuspunkte schlugen am Ende zu Buche, Rang fünf im Gesamtklassement.

Akrobat im Parcours

Zum Helden des Tages wurde der Franzose Quentin Faucheur gekürt. Er startete mit Fleur de Lilas von Position 18 in den Parcours. An Sprung zwei und sechs gab es einen Abwurf. An Sprung zehn passte die Distanz nicht und Fleur de Lilas zog die Bremse. Quentin Faucheur ging über Kopf, klammerte sich jedoch am Hals seines Wallachs fest und hangelte sich, ohne dass seine Füße den Boden berührten, zurück in den Sattel. So verhinderte er, dass er disqualifiziert wurde. Die beiden beendeten den Parcours und landeten landeten zwar auf Rang 27, aber immerhin kann Faucheur sagen, dass er hat Marbach beendet.

