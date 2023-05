Hickstead: Hester und Fame setzen sich auch im Grand Prix Special durch, nationaler Special an Kröncke

Carl Hester setzte sich mit seinem noch relativ neuen Eisen im Feuer des Grand Prix-Sports, Fame, nach dem Grand Prix auch im Special durch. Im nationalen Grand Prix Special konnte Kathleen Kröncke mit Uniteds Märchen zum Sieg tanzen.

Zwölf Reiter-Pferd-Paare erklärten ihre Startbereitschaft für den CDI3* Grand Prix Special in Hickstead. Mit über fünf Prozent Abstand setzte sich am Ende erneut Carl Hester mit Fame an die Spitze. Für die Vorstellung des 13-jährigen KWPN-Wallach v. Bordeaux unter Hester vergaben die Richter 75,468 Prozent. Heute schlichen sich einige Fehler in die Prüfung ein, wie in der Passage mit anschließendem starken Trab und dem Übergang wieder zurück in die Passage. Auch in einer weiteren Passage ließen Fame und Carl Hester Punkte liegen. Dass Fame durchaus für eine 8 passagieren kann, demonstrierte er in der Prüfung aber ebenfalls. Auch die Galopptour des Bordeaux-Sohnes gelang wieder solide mit Höhepunkten in Pirouetten und fliegenden Wechseln. Das Ergebnis bedeutete den vierten internationalen Sieg in Folge und eine hundertprozentige Ausbeute, seit die beiden ein Team sind. Auch Fames ehemalige Reiterin Fiona Bigwood ritt den Special. Sie verpasste mit Daytona Platinum auf Rang sechs die Schleifenränge (68,787 Prozent).

An zweiter Stelle platzierte sich Laura Tomlinson (GBR) mit Rose of Bavaria und dem Ergebnis von 69,979 Prozent. Mit ihrem 18-jährigen Routinier Kristjan kam die ebenfalls aus Großbritannien stammende Lara Butler auf 69,425 Prozent und wurde damit Dritte. Die CDI3* Grand Prix Kür blieb ebenfalls in der Hand der gastgebenden Nation und wurde zur Beute von Becky Moody (GBR) mit Jagerbomb und 75,71 Prozent.

Nationaler Special: Sieg für Kathleen Kröncke mit Uniteds Märchen

Allen Grund zur Freude hatte heute Kathleen Kröncke, die ja vor wenigen Jahren nach Großbritannien ausgewandert ist. Sie ritt im nationalen Grand Prix Special die United-Tochter Uniteds Märchen zum Sieg dank der Bewertung von 69,858 Prozent. Uniteds Märchen ist eine Hannoveraner Stute aus der Zucht des Zuchthofs Dree Böken KG. Sie stammt aus einer Mutter v. Heraldik xx-Weltmeyer und verfügt somit über reichlich Blutanschluss. In den Sport gebracht wurde die Stute von Ulrike Hatzl, unter der sie 2020 das letzte Turnier auf deutschem Boden bestritt, eine Dressurprüfung der Klasse S**, in der sie sich an vierter Stelle platzierte. International hat Uniteds Märchen noch keine Erfahrungen gesammelt.

Alle Ergebnisse vom Sonntag des CDI3* Hickstead finden Sie hier.

