Christopher Burton gewinnt letzte Event Rider Masters-Etappe und die Gesamtwertung

Blair Castle in Schottland bot die Kulisse für die letzte Event Rider Masters-Station 2018. Klarer Sieger sowohl in Blair als auch in der Gesamtwertung der Serie war Australiens Christopher Burton.

Wie schon bei den Europameisterschaften 2015 litt das Turnier auch dieses Jahr unter strömendem Regen. Chris Burton war mit dem 13-jährigen Iren Graf Liberty v. Limmerick-Cavalier Royale das einzige Paar, das in dem CCI3*-Gelände innerhalb der erlaubten Zeit blieb. So arbeiteten sie sich von Platz vier nach dem Springen aufs oberste Treppchen.

Zweiter wurde Oliver Townend im Sattel des ebenfalls irisch gezogenen Cillnabradden Evo, jenem Pferd, mit dem Andrew Nicholson vor drei Jahren schwer gestürzt war, und das danach zu Townend ging. Der Rappe war 2017 gar nicht am Start gewesen, war in diesem Jahr aber auch schon Zweiter in Wiesbaden gewesen und Sieger in Baborowko.

Dritte wurde die ebenfalls für Großbritannien startende Emily Philp im Sattel von Camembert, die sich dank fehlerfreiem Springen und der zweitbesten Geländeleistung von Rang zwölf nach der Dressur unter die Top drei mischen konnten.

Nach seinem Sieg in Blair hatte Chris Burton am Ende 96 Punkte auf dem Konto und gewann die ERM-Gesamtwertung mit deutlichem Vorsprung vor der Britin Laura Collett (86) und Neuseelands Tim Price (81). Der in England beheimatete Australier nahm 46.000 Britische Pfund mit nach Hause – 16.000 für den Sieg in der Etappe in Blair und 30.000 als Bonus für den Gesamtsieg der Serie. Umgerechnet sind das gut 50.000 Euro.

CCI3* an Tim Price

Die lange Drei-Sterne-Prüfung wurde zur Beute des Neuseeländers Tim Price im Sattel von Pats Jester. Dabei profitierten die beiden von den Springfehlern der Konkurrenz. Nach dem Gelände waren sie noch Dritte gewesen. Doch als der bis dato führende tom McEwen auf Strike Smartly einen Abwurf hatte, machte er den Weg frei.

McEwen hatte mit Figaro van het Broekxhof noch ein zweites Eisen im Feuer, mit dem er Vierter wurde – nachdem er mit ihm am selben Sprung einen Abwurf gehabt hatte wie mit Strike Smartly. Dazwischen schob sich Izzy Taylor auf Director General, auch sie mit einem Springfehler behaftet.