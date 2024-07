DM Vielseitigkeit Junioren/Junge Reiter 2024: Jona Sofie Schnier und Kaya Thomsen siegen

Erste DM Vielseitigkeit Junioren, erster Titel – das Kunststück ist Jona Sofie Schnier gelungen. Bei den Jungen Reitern gewann Kaya Thomsen erneut. Beide deutsche Meisterinnen 2024 trainieren bei Olympiasiegern.

29,9 Minuspunkte nach der Dressur und dann zweimal null – das Konzept klingt einfach. Bei der DM Vielseitigkeit Junge Reiter 2024 hat Kaya Thomsen auf diese Art und Weise ihren Meistertitel aus dem Vorjahr in Luhmühlen verteidigt. Mit Cool Charly Blue hat die Tochter von Bundestrainer Peter Thomsen als einzige der nur sieben DM-Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Prüfung mit ihrem Dressurergebnis beendet. Die Deutschen Meisterschaften der Jungen Reiter wird in einer langen Drei-Sterne-Prüfung (CCI3*-L) entschieden. Das Paar aus Großenwiehe kennt sich gut. Im vergangenen Jahr wurden beide Vizeeuropameister und gewannen Bronze mit dem deutschen Team in Montelibretti.

Thomsen wiederholt Vorjahressieg DM Vielseitigkeit Junge Reiter 2024

„Ich bin einfach so dankbar, ein so tolles Pferd reiten zu dürfen. Er kommt hier rein und gibt alles. Wenn ich es nicht vermassele, ist er einfach der Beste“, so die Analyse der Siegerin des Wochenendes in Luhmühlen. Wie schon bei „den Großen“ vor zwei Wochen meinte es der Wettergott nicht gut mit dem Startern in der Lüneburger Heide. Diesmal war allerdings der Springparcours und nicht der Geländeritt beeinträchtigt. Dieser Prüfungsteil hat sich für die neue, alte deutsche Meisterin wie ein Ritt für Lehrvideo angefühlt: „Im Gelände ging er wie an der Schnur gezogen. Er war ganz auf Spur, es fühlte sich an wie so ein A-Stilgelände. Er macht es mir so einfach. Und heute im Springen fühlte sich total fit an, war ganz auf meiner Seite“.

Bis zum Springen hatte noch Isabella von Roeder mit dem Oldenburger Bob in Führung gelegen (26,4). Ein Springfehler ließ die Studentin der Tiermedizin, die bei Andreas Dibowski in Döhle tainiert, auf Platz zwei, Silbermedaille, landen.

Die Bronzemedaille ging an Isabel Kristin Dalecki und Caruso JH aus Hamburg. Das Paar, Fünfte nach Dressur (31,9) und Gelände (35,1) profitierte von den Springfehlern der Konkurrenz und hatte selbst im Parcours keine Abwurf, wohl aber 0,4 Zeitfehler (35,5). Dass nur sieben Paare bei dieser DM am Start waren, erläutert Bundestrainer Frank Ostholt so: „Die Starterzahl ändern sich immer in Wellen. Wir hatten zuletzt starke Junge-Reiter-Jahrgänge, von denn jetzt viele rausgewachsen sind. Umgekehrt sind noch nicht alle, die jetzt aus dem Juniorenalter nachgerückt sind, den Aufgaben auf Drei-Sterne-Niveau gewachsen“, so der zuständige.

Ergebnisse CCI3*-L, mit Wertung DM Vielseitigkeit Junge Reiter 2024

DM Vielseitigkeit Junioren 2024: Schnier Gold, Busch Silber und Garlichs Bronze

Für Jona Sofie Schnier, die bei Sandra Auffarth trainiert, war die DM in Luhmühlen die erste nationale Meisterschaft. Allerdings hat die Schülerin aus Ganderkesee bereits einmal die Goldenen Schärpe gewonnen. Damals war es ein Sieg beim Debüt. Und genau das gelang ihr auch bei der Premiere bei Deutschen Meisterschaften. Für Jona Sofie Schnier und ihr Team eine wirkliche Überraschung. Sie sei ohne besondere Erwartungen angereist, sagt die 17-Jährige. Es war nicht nur die erste Deutsche Meisterschaft für sie, sondern auch erst ihre dritte Zwei-Sterne-Prüfung. Ihr abstammungsmäßig klar auf Dressur ausgerichteter Hannoveraner Rieemaars Finnegan v. Floriscount-Don Bosco blieb nach guter Dressur und fehlerfreiem Gelände in der Zeit (29,1/2) auch im Springen ohne Abwurf. „Das zweite in diesem Jahr“, wie die neue deutsche Meisterin sagt. Zeitfehler hatte das Paar, aber nach einem Abwurf der nach dem Cross Country in Führung liegenden Hannah Busch und Crystall-Annabell, war klar: 31,5 Strafpunkte bedeuteten den Meistertitel.

Der Abwurf, der Hannah Busch die Goldmedaille kostete, geschah am vorletzten Hindernis. 32,9 Minuspunkte – damit war die 18 Jahre alte Hessin nicht nur zufrieden, sondern happy: „Naja, ein Fehler, das ist okay. Ich bin mehr als glücklich.“

Dritter wurde Matti Garlichs aus Salzhausen, im vergangenen Jahr Deutscher Vizemeister. Sein Wallach Ludwig sprang einmal nicht hoch genug. Ohne den Abwurf hätte das Paar Gold gewinnen können. „Ich bin trotzdem glücklich, dass wir unsere Leistung übers Wochenende so bringen konnten. Ein Fehler kann immer passieren, daher freue ich mich jetzt auch über die Bronzemedaille“, so der Schüler aus Niedersachsen (33,7).

Ergebnisse DM Vielseitigkeit 20204 Junioren

Luhmühlen erneut ausgezeichnet

Vor zwei Wochen waren die Organisatoren des internationalen Vielseitigkeits-Events in Luhmühlen mit der Graf-zu-Rantzau-Trophäe für Verdienste als Turnierveranstalter ausgezeichnet worden. Den Preis durften nun auch Vertreter des Pferdezucht- und Reitverein Luhmühlen (PZRFV) entgegennehmen.