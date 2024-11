German Masters: Michael Jung verpasst Indoor-Sieg, Iren triumphieren

Gestern war Eröffnungstag bei den German Masters in Stuttgart. Zu später Stunde wurde das Indoor Derby ausgetragen. Michael Jung verpasste knapp seinen zehnten Sieg.

Für die Indoor Vielseitigkeit bei den German Masters in Stuttgart hatte Michael Jung den neunjährigen Wallach Ignatz H gesattelt. Der Sohn des Inliner steht im Besitz seiner Frau Faye Füllgraebe-Jung. Ignatz und Michael Jung peilten als letzte Starter der Prüfung den Sieg an. Das wäre der zehnte in dieser Prüfung für den Olympiasieger gewesen. Doch eine Stange fiel und brachte drei zusätzliche Strafsekunden. Mit insgesamt 37.09 Sekunden wurde es am Ende Platz drei. Mit nur drei Hundertstelsekunden Rückstand zum zweiten Platz.

Ganz vorne platzierten sich zwei Iren: Jennifer Kuehnle galoppierte im Sattel von Sammy Davis Junior, einem 15 Jahre alten Wallach v. Imperial Heights, in fehlerfreien 35,63 Sekunden über die Ziellinie. Damit unterbot die 22-Jährige ihren bis dahin lange Zeit führenden Landsmann Cathal Daniels. Er war auf seiner 17 Jahre alten Stute Rioghan Rua nach 37,06 Sekunden im Ziel gewesen, Platz zwei.

Ingrid Klimke wurde mit der zehnjährigen Westfälin Cascamara v. Cascadello Fünfte (38,8). Vor Sven Lux auf Kilcandra Ocean Power (38,83), dem Vier Sterne-Sieger von Michael Jung, und Malin Hansen-Hotopp mit Callfield (39,1).

Alle Ergebnisse aus Stuttgart finden Sie hier.