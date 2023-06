CCI4*-L Strzegom: Start-Ziel-Sieg für Michi Jung und Kilcandra Ocean Power

Mit einer stilistischen Demonstration sicherte sich Michael Jung heute im abschließenden Springen des CCI4*-L Springen eine Nullrunde mit Kilcandra Ocean Power. Damit schnappte er sich den Sieg in dem am Schluss ausgedünnten Starterfeld von fünf Paaren.

Einen Springfehler konnte sich Mannschaftsweltmeister Michael Jung mit seinem zehnjährigen irischen Wallach heute im Parcours dann doch noch erlauben. Die Niederländerin Merel Blom-Hulsman hatte mit ihrer Jaguar Mail-Tochter Vesuve d’Aveyron einen Abwurf an Sprung drei und 0,4 Punkte für Zeitüberschreitung bekommen und damit Jung ein wenig den Druck genommen.

Aber die Sicherheit brauchten Kilcandra Ocean Power und Jung gar nicht. Was nach einer Trainingsrunde fürs Lehrvideo aussah – immer im Fluss, im leichten Sitz, mit feiner Verbindung – mündete in eine fehlerfreie Runde und den Sieg in der ersten langen Vier-Sterne-Prüfung des elfjährigen Wallachs mit dem Endergebnis von 44,7 Punkten. Damit hat der 40-Jährige zum zweiten Mal werdende Vater nun ein zweites potenzielles Championatspferd unter dem Sattel. Denn mit dem Ergebnis hat Kilcandra Ocean Power die Minimalvoraussetzungen (MER) für eine Championatsteilnahme nun in der Tasche.

Merel Blom-Hulsman kam mit Vesuve d’Aveyron auf insgesamt 52,2 Punkte und Platz zwei, gefolgt von Mia Hastrup (DEN) mit ihrem schon 19-jährigen Concetto-Sohn Constantin und 59,1 Punkten, der im Springen zwei Abwürfe bekam. Rang vier wurde es nach einem Springparcours ohne Abwürfe für den US-Amerikaner Matthew Flynn und Wizzerd (78,2 Punkte). Karin Donckers (BEL) und Namira beendeten ihr CCI4*-L auf Rang fünf mit 114,1 Punkten.

Die lange Prüfung auf Drei-Sterne-Niveau wurde zur Beute von Felix Vogg (SUI) mit Dao de l’Ocean und 40,5 Punkten. Dirk Schrade belegte in der Konkurrenz Rang neun mit Cinderella und 70,2 Punkten.

Nationenpreis an die Niederlande, Lea Siegl sichert sich Einzelwertung

Auch wenn im Springen noch ein paar Punkte hinzukamen, reichte es für eine niederländischen Sieg im Nationenpreis von Strzegom. Das Gesamtergebnis im CCIO4*-S von 133,8 Punkten der niederländischen Equipe setzte sich zusammen aus der drittplatzierten Janneke Boonzaaijer mit ACSI Champ de Tailleur und 40,5 Punkten, den 43,8 Punkten von Sanne de Jong mit Enjoy sowie 49,5 Zählern von Merel Blom-Hulsman mit Chinuk R. Teammitglied Nummer vier, Stephan Hazeleger, war mit Gold Rush nach einem Sturz an der Stelle im Gelände, an der es auch Vanessa Bölting erwischt hatte, ausgeschieden und somit Streichergebnis.

Platz zwei in der Teamwertung ging an die USA mit 142,8 Punkten gefolgt von Belgien mit 166,1 Zählern.

In der Einzelwertung triumphierte einmal mehr Österreichs derzeit beste Vielseitigkeitsreiterin. Die erst 24-jährige Lea Siegl und ihr Top-Pferd van Helsing P waren bereits nach dem Gelände in Führung gegangen. Mit einem fehlerfreien Parcours machten sie die Sache heute klar und sicherten sich mit 33,3 Punkten den nächsten Vier-Sterne-Sieg nach ihrem Triumph Ende März in Montelibretti (ITA). Die einzige Deutsche, die das CCIO4*-S beendete, war Johanna Marloh mit Crazy Carlotta. Sie verloren heute aufgrund von vier Abwürfen und leichter Zeitüberschreitung jedoch noch neun Plätze und wurden insgesamt 15. mit 58,1 Punkten.S

Seine Führung in der langen Zwei-Sterne-Prüfung vergab Andreas Dibowski im Springparcours am Sonntag, als er mit Lillet einen Abwurf in Kauf nehmen musste. Die beiden wurden somit Zweite mit 35,8 Punkten hinter der Schweizerin Desirée Schmidt mit Freestyl de la Cense und 33,9 Punkten.

Alle Ergebnisse vom CCI4*-L in Strzegom 2023 finden Sie hier.

