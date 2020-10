Goldene Schärpe Pferde: Erster Triumph für Mecklenburg-Vorpommern – und dann gleich doppelt

Wegen der steigenden Corone-Infektionszahlen in den letzten Tagen, war stand ein Fragezeichen hinter der Goldnen Schärpe Pferde in Langenfeld. Doch Beteiligten bewiesen Flexibilität und so konnte das Turnier stattfinden.

Die Goldene Schärpe wird auf E-Niveau ausgetragen. Aufgrund der Corona-Situation wurde die Theorieprüfung weggelassen. Die Entscheidung fiel also nur in Dressur, Vormustern, Springen und Gelände. Rund 90 Teilnehmer waren am Start und wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine ging Samstag an den Start, die andere Sonntag. Beide Gruppen absolvierten jeweils alle vier Teilprüfungen hintereinander.

Der Sieg ging erstmals an das Team aus Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt, an Mecklenburg-Vorpommern II unter der Ägide von Andreas Brandt und Bianca Sack. Emma-Lena Balke auf Ribery, Emely Range mit Ohio, Jona Denkewitz im Sattel von Clärchen Carrera und Ann-Katrin Staege mit Quidam’s Rebel sammelten in Summe 339.3 Punkte und verwiesen damit Schleswig-Holstein II auf den zweiten Platz (337,0) und Weser-Ems II auf Rang drei (336,20).

Einzelwertung

In der Einzelwertung konnten die Mecklenburger noch einen draufsetzen. Die 14-jährige Ann-Katrin Staege und ihr Quidam’s Rebel erhielten in der Dressur eine 8,5, im Springen die 8,4, im Gelände 8,6 und fürs Vormustern die 9,5. Damit siegten sie mit 120,10 Punkten, der höchsten Punktzahl aller Teilnehmer.

Zweiter wurde in ihrer Abteilung Carl Sponagel für den Landesverband Hannover im Sattel von Limoncello mit 111,30 Punkten. An dritter Stelle reihte sich mit Jona Denkewitz auf Clärchen Carrera eine weitere Mecklenburger ein (11040).

In der Abteilung am Samstag waren zwei Weser-Ems-Reiterinnen das Maß der Dinge gewesen: Anneke Svea Berndt ritt La Ginetta mit 117,30 Punkten an die Spitze der Konkurrenz, gefolgt von ihrer Teamkollegin Miriam Gebbeken im Sattel von Lu la Belle mit 115,60 Punkten.

An dritter Stelle reihte sich die Rheinländerin Xenia Kaehl-Schmidt auf Remondo ein, die mit einer 8,7 die höchste Geländenote aller Teilnehmer erhalten hatte (113,80).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.