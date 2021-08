Heike Jahncke zum ersten Mal Deutsche Amateur Meisterin in der Vielseitigkeit

Auf dem Treppchen bei einer Deutschen Meisterschaft der Amateur Vielseitigkeitsreiter zu stehen, kennt Heike Jahncke bereits. Aber im bayerischen Hambach sprangen sie und ihre Stute Coco Spring erstmals aufs oberste Podest.

Mit ihrem Dressurergebnis sicherten sich Heike Jahncke und Coco Spring ihren ersten Deutschen Amateur Meister-Titel im bayerischen Hambach. Silber blieb dank Hannes Mergler und Shiga im Lande. Anna Haag und Little Catterpillar gewannen Bronze.

2018 hatten Heike Jahncke (35) und die damals erst siebenjährige OS-Stute Coco Spring v. Canstakko Bronze bei den Deutschen Meisterschaften der Amateur Vielseitigkeitsreiter gewonnen. Damals sagte sie, sie beide müssten an ihrer Dressur noch etwas arbeiten. Das haben sie offensichtlich getan, wie sich nicht erst dieses Wochenende in Hambach zeigte. 2019 war das Paar beispielsweise bereits siegreich mit der Mannschaft bei den Europameisterschaften der Ländlichen Vielseitigkeitsreiter.

In Hambach waren sie mit ihren 32,4 Minuspunkten nach der Dressur noch Zweite der DAM-Wertung gewesen. Doch im Gelände waren sie eines von nur zwei DAM-Paaren (und vieren des gesamten CCI3*-S), die fehlerfrei ins Ziel kamen. Mit einem fehlerfreien Parcours besiegelten sie ihren ungefährdeten Erfolg.

Darüber hinaus konnten sie in der offenen Gesamtwertung des CCI3*-S auch noch den zweiten Platz belegen. Siegerin war Finja Timm auf der Württemberger Caprimond-Tochter Cox Orange, die ebenfalls ihr Dressurergebnis von 29,9 Minuspunkten ins Ziel brachten.

Silbermedaillengewinner Hannes Mergler (52) kommt aus dem bayerischen Sulzheim. Auf der zwölfjährigen bayerischen DSP-Stute Shiga v. Abydos war er ein weiterer Reiter, der innerhalb der erlaubten Zeit ins Ziel der Geländestrecke kam. Allerdings kassierten die beiden einen Abwurf im abschließenden Springen. Das änderte aber nichts an ihrer Silbermedaille. Und auch nichts an Rang vier in der Gesamtwertung.

Bronzemedaillengewinnerin Anna Haag (37) hat ihren zehnjährigen Hannoveraner Wallach Little Caterpillar v. Diarado-Heraldik xx von der Pike an selbst ausgebildet und überzeugte in Hambach mit einer 32,8 Minuspunkte-Dressur. Im Gelände kamen 2,4 Zeitfehler hinzu, im Parcours ein Abwurf. Machte unter dem Strich 39,2 Minuspunkte und Rang fünf in der Gesamtwertung.

Alle Ergebnisse aus Hambach finden Sie hier.