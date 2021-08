Crozet: Ferdinand BB gewinnt erste internationale Grand Prix-Kür mit über 82 Prozent

Zu einem klassischen Potpourri tanzten Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand BB zum klaren Sieg in ihrer ersten internationalen Grand Prix Kür beim CDI4* in Crozet, Frankreich.

Gestern im Grand Prix waren die Richter sich ja noch etwas uneinig über die Rangierung gewesen. Heute hatten alle fünf Unparteiischen die Olympiasiegerin und ihren zwölfjährigen Hannoveraner Florencio-Sohn Ferdinand BB an der Spitze des Feldes. 82,075 Prozent gab es im Durchschnitt für die beiden. Zu den Schwierigkeiten ihrer Kür zählten beispielsweise das Angaloppieren aus der Piaffepirouette in die Galopppirouette und das Ganze dann auch wieder zurück. Die Pirouetten waren überhaupt ein Highlight der Prüfung.

Dreimal Deutschland

Diesmal gingen nicht nur die ersten beiden, sondern die ersten drei Plätze nach Deutschland. Zweite wurden erneut Reitmeisterin Dorothee Schneider und ihr Falsterbo-Sohn Faustus, bei denen sich heute kleine Fehler in ihre Vorstellung eingeschlichen hatten. So misslangen beispielsweise die Einerwechsel und in der Passagetraversale nach rechts verlor Faustus den Rhythmus. Dem gegenüber punktete der wunderschöne Hannoveraner einmal mehr mit seinen imposanten Galoppverstärkungen, schönen Zweierwechseln und gelungenen Traversalen. Ergebnis: 80,705 Prozent.

Rang drei belegten Matthias Alexander Rath und der ebenfalls hannoversch gezogene Fidertanz-Sohn Foundation mit 75,040 Prozent. Die beiden beginnen ihre Kür mit einer Piaffe-Passage-Tour zur Filmmusik von „Der weiße Hai“ – mal ganz was anderes. Auch bei ihnen kosteten Fehler in den fliegenden Wechseln von Sprung zu Sprung Punkte, ebenso wie die Piaffen, die heute nicht so recht glücken wollten. Zu den Highlights der Vorstellung zählten die Verstärkungen in Trab und Galopp sowie die Pirouetten.

Grand Prix Special an Scholz und Tarantino

Das vierte deutsche Paar der Vier-Sterne-Tour, Carina Scholz und Tarantino, hatte sich für den Grand Prix Special statt der Kür entschieden und holte hier absolut überlegen die Goldene Schleife. 75,277 Prozent zu 69,809 Prozent vom Paar auf Rang zwei. Das waren die Schweizer Olympiareiterin Estelle Wettstein und der elfjährige Quaterback-Sohn Quaterboy. Rang drei sicherte sich Camille Cheret Judet für Frankreich im Sattel eines französischen Sohnes des Hannoveraner Springvererbers Earl: Scoop du Bois Luric (67,808).