Horse Form Index: Mehr Sicherheit in Geländeprüfungen

Ist mein Pferd der Vielseitigkeitsprüfung gewachsen? Die Firma EquiRatings hat zusammen mit der FEI ein Beurteilungswerkzeug entwickelt, dass die Leistungen der Pferde ab einem CCI3*-Level dokumentiert und bewertet: den Horse Form Index.

„Es geht darum, die Leute dazu zu bringen, ihre Leistung objektiv zu betrachten“, erklärt Sam Watson, selbst erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter aus Irland und Gründer von EquiRatings. Vorgestellt wurde der Horse Form Index erstmals vor einem Jahr auf dem FEI-Forum für Risikomanagement im Vielseitigkeitssport – nun ist dieser öffentlich zugänglich für Reiter, Besitzer, Offizielle auf Turnieren, Verbände sowie über das Meldesystem der FEI.

So funktioniert der Horse Form Index (HFI): Das Programm vergibt für jedes Niveau ab drei Sternen eine Bewertung von maximal A++ bis E. Angelehnt an das Schulnoten-System in englischsprachigen Ländern, entsprechen diese Buchstaben den Beschreibungen von „exzellent“ bis „signifikant niedrig“. Entsprechend der abgelieferten Leistungen sinkt oder steigt der Wert des Horse Form Index und zeigt somit an, ob sich ein anderer Schwierigkeitsgrad für das Pferd-Reiter-Paar besser eignen würde. „Wenn jemand vor einer Entscheidung steht – wie es oft der Fall ist – ob dieses Pferd für die nächste Stufe bereit ist oder nicht, hat er jetzt ein objektives Instrument, das ihm bei der Entscheidung hilft“, fügt Sam Watson hinzu. Zu beachten ist, dass die vorgeschriebenen Mindestanforderungen, um in höheren Prüfungen an den Start gehen zu dürfen, weiterhin bestehen bleiben. Ein hoher HFI-Wert ist somit kein anerkanntes Aufstiegskriterium.

Selbst ausprobiert hat der irische Vielseitigkeitsreiter den Index an sich und seinem Pferd für Badminton: „Ich sollte dieses Pferd zu dem Zeitpunkt, wo Badminton ansteht, in der C-Kategorie haben, aber momentan wäre er noch in der D-Kategorie. Ich halte sehr viel von diesem Pferd – er war bei den Europameisterschaften und ist fehlerfrei gesprungen, aber es hat mich auf den Gedanken gebracht, dass er möglicherweise nicht so erfahren ist, wie ich es vielleicht dachte.“ Eine Eigenüberprüfung basierend auf Ergebnissen, bietet eine Grundlage die Trainingssituation des Vielseitigkeitspferdes neu und überlegt einzuschätzen und gefährlichen Situationen zu minimieren. Ein zum Pferd passendes Niveau bedeutet somit auch: mehr Sicherheit.

Hier gibt’s mehr zu dem Horse Form Index.