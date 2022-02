Sport am Wochenende: Springreiten rund um den Globus, Dressursport in Ankum

International wird es am Wochenende vor allem wieder für die Springreiter um Schleifen gehen. In Ankum findet ein nationales Dressurturnier statt, bei dem bis Grand Prix-Niveau geritten wird.

Nationales Dressurturnier vom 1. bis 6. Februar in Ankum

Louisdor-Preis-Siegerin von 2020 Bonheur de la Vie ist als interessantes Pferd ebenso in den Teilnehmerlisten zu finden wie Lordwoods Dancing Diamond, der ja mit Olympiasiegerin Dorothee Schneider 2020 sein sportliches Comeback feierte. Aber auch Bundeschampion von 2020 Rock Festival, Louisdor-Preis-Finalistin Sisters Act OLD und viele weitere interessante Pferde und ihre Reiter treten den Weg nach Ankum in Niedersachsen an.

Mehr Informationen unter https://results.equi-score.de/event/2022/17221/de

Internationales Springturnier (CSI**) vom 2. bis 5. Februar in Riesenbeck

Olympiasieger Jeroen Dubbeldam (NED), Europameister Carsten Otto-Nagel, der blitzschnelle Felix Haßmann, Nachwuchsreiter Hannes Ahlmann und Sönke Fallenberg und viele weitere bekannte Namen sind in der großen Halle der Beerbaum Stables mit ihren Pferden am Start. Ab Donnerstag überträgt von dort auch ClipMyHorse.TV live.

Weitere Informationen unter https://riesenbeck-international.com

AUSLANDSSTARTS:

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 6. Februar in Sharjah/UAE

Katharina Braulke (Deutschland); Jörg Naeve (Bovenau); Nicola Pohl (Marburg); Miriam Schneider (Bovenau).

Weitere Informationen unter: www.serc.ae

Internationales Springturnier (CSI4*/2*) vom 1. bis 6. Februar in Wellington FL/USA

CSI4*: Daniel Deusser (Deutschland); Richard Vogel (Marburg).

CSI2*: Philipp Weishaupt (Hörstel); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter: www.equestriansport.com

Auch interessant

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 31. Januar bis 6. Februar in Vilamoura/POR

Nathalie Fichtner (Egling), Toni Haßmann (Ibbenbüren); Lisa-Maria Viefhues (Nordwalde).

Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Jugend-Springturner (CSIP) vom 2. bis 6. Februar in Opglabbeek/BEL

Daumen drücken für Deutschlands Nachwuchs im Springsattel! Das geht auch live bei ClipMyHorse.TV.

Helena Belkot (Hünxe); Hanna Bräuer (Wilnsdorf); Naomi Himmelreich (Niederbrechen); Franca Clementine Kröly (Isernhagen); Eva Kunkel (Langenselbold); Sophie Meyer zu Lösebeck (Melle); Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stuckenbrock); Charlotte Stuppi (Homburg).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung