Wellington: Irisches Doppel im 216.000 Dollar-Grand Prix

Highlight beim Winter Equestrian Festival der Springreiter in Wellington war dieses Wochenende der mit 216.000 Dollar dotierte Große Preis (CSI4*). Zwei Iren machten das Springen unter sich aus.

Der Sieg ging an Andrew Bourns auf dem elfjährigen irischen Chacco Blue-Sohn Sea Topblue. Bourns verbringt das Jahr teils daheim in Irland, teils in den USA. Hier hat der 38-Jährige gerade mit diesem Pferd einige Erfolge feiern können, dies dürfte bislang allerdings der größte sein.

14 Paare hatten es ins Stechen geschafft, zehn blieben ein zweites Mal strafpunktfrei. Wobei Kent Farrington und seine Holsteiner Stute Austria nicht antraten. Andrew Bourns und Sea Topblue flogen nach 38,76 Sekunden über die Ziellinie. Kaum langsamer war die Konkurrenz aus dem eigenen Land, Mark Mcauley auf seinem EM-Partner Jasco vd Bisschop, mit dem er auch mit der WM in Herning liebäugelt. Für den 13-jährigen Dulf van den Bisschop-Sohn stoppte die Zeit nach 38,94 Sekunden.

Dritter wurde Nicola Philippaerts mit der Darco-Tochter Moya van den Bisschop (39,25). Es war also auch ein sehr erfolgreicher Tag für die belgische Zuchtstätte van den Bisschop.

Der einzige deutsche Starter in diesem Springen war Richard Vogel auf der Comme il faut-Tochter Caramba, mit der er im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge Deutschlands U25 Springpokal in Aachen gewonnen hatte. Gestern kamen sie mit zwölf Strafpunkten aus dem ersten Umlauf.

