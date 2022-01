Oliva Nova: Großer Preis an Simon Delestre, Tobias Meyer Fünfter

Woche drei bei der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova, Spanien, endete heute mit einem französischen Sieg im Großen Preis und mehreren Schleifen für die deutschen Springreiter.

Lediglich fünf Paare hatten das Stechen um den Großen Preis bei der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova erreicht. Vier davon schafften eine zweite fehlerfreie Runde. Der schnellste von allen war Simon Delestre im Sattel des Diarado-Sohnes Dexter Fontenis Z. Der neunjährige Zangersheider Wallach erreichte das Ziel nach 40,67 Sekunden.

Zweiter wurde Olivier Philippaerts mit seinem Championatspferd Legend of Love. Die DSP-Stute v. Landzauber ist inzwischen 16 Jahre alt, aber nach wie vor topfit, wie sie in 41,82 Sekunden demonstrierte.

Dritter wurde Frankreichs Roger Yves Bost mit Bluemuch des Baleines, einer zehnjährigen Chacco Blue-Tochter, die in 42,40 Sekunden durchs Stechen gekommen war.

Deutsche Erfolge

Auch für die deutschen Springreiter in Oliva Nova war heute ein guter Tag. Im Großen Preis gehörten auch Tobias Meyer und die Conteur-Tochter Casablanca H zu den Teilnehmern im Stechen. Hier hatten sie dann allerdings einen Abwurf, so dass es am Ende Rang fünf wurde.

Gleich vier weitere deutsche hatten vier Fehler in Runde eins, waren aber dennoch schnell genug für die Platzierung. Jörne Sprehe und die zehnjährige Andiamo Z-Tochter Hot Easy wurden Achte, Harm Lahde und sein neues Eisen im Feuer, Don Diarado, Neunte, seine Freundin Finja Bormann mit Toppferd A Crazy Son Of Lavina Zehnte und Katrin Eckermann mit Cala Mandia Elfte.

In dem anderen Springen der großen Tour heute, dem über 1,45 Meter gegen die Uhr, war einmal mehr Julien Epaillard der Schnellste mit dem Silvio-Sohn Solero MS. Nach 60,66 Sekunden stoppte die Uhr. Daran konnte keines der folgenden Paare rütteln. Aber Finja Bormann und Sally gelang es, Olympiasieger Scott Brash und seinem Fünf-Sterne-Pferd Hello Mr. President eine hundertstel Sekunde abzuluchsen, so dass sie Zweite wurde vor dem Briten (64,20 bzw. 64,21 Sekunden).

