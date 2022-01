Beezie Maddens Garant nun mit neuer Reiterin

Der KWPN-Fuchs Garant galt unter Beezie Madden als eines der größten vierbeinigen Talente des Springsports und stand auf der Shortlist der USA für die Olympischen Spiele. Doch Madden zog ihn zurück. Nun ist der Warrant-Sohn verkauft.

Das berichtet worldoshowjumping.com unter Berufung auf einen Instagram-Post von Beezie Madden. Demnach ist Garant an die „Southern Arches“ verkauft worden und wird künftig von Callie Schott geritten.

Die US-Mannschaftsolympiasiegerin Beezie Madden erzählt auf ihren Social Media-Seiten auch von ihrer Beziehung zu Garant, der bei ihnen im Stall „Junior“ genannt wurde, weil er charakterlich so viel Ähnlichkeit mit ihrem Superstar Authentic hat.

Es sah eine ganze Weile so aus, als würde Garant auch sportlich in die Fußstapfen des großen Authentic treten. Die ersten Sprünge auf internationaler Bühne machte der heute elfjährige Wallach unter Willem Greve. 2017 ging er dann zu Beezie Madden. Achtjährig gewannen die beiden das Youngster Tour-Finale in Aachen. Noch im selben Jahr siegte Garant auch beim Weltcup-Springen in New York. Es folgten noch weitere Erfolge und schließlich die Nominierung für die Tokio-Shortlist.

Hier zog Beezie Madden Garant allerdings zurück. Das Nationenpreisturnier in Rotterdam war quasi olympische Generalprobe gewesen. Garant kam mit fünf Strafpunkten aus dem ersten Umlauf. Er hatte keinen Abwurf, lediglich einen Huf im Wassergraben und einen Zeitfehler. Beezie Madden beschloss trotzdem, im zweiten Umlauf nicht mehr anzutreten und konsequenterweise dann auch ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen abzusagen. Damals begründete Madden ihre Entscheidung so:

„Wir alle glauben fest an Garants Zukunft als ein Championatspferd. Aber wir wissen auch, dass seine Zeit jetzt noch nicht gekommen ist. Es tat uns schrecklich leid, unser Land und unsere Mannschaftskameraden heute (beim Nationenpreisturnier in Rotterdam) im Stich lassen zu müssen. Aber das einzige, das wichtiger ist als das Team, ist das Pferd.“

Garants neue Reiterin, die 36-jährige Callie Schott, hat international noch nicht viel Erfahrung. Beezie Madden sagt aber, sie würden auch „weiterhin Teil von seiner (Garants) Geschichte sein“. Sie würden Callie schon lange kennen.

Beezie Madden hatte bereits im Februar 2020 angekündigt, sich allmählich aus dem Sport zurückziehen zu wollen.