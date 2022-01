Susan Pape und Eclectisch mit zweitem Sieg im Grand Prix Special beim Global Dressage Festival in Wellington

Perfektes Wochenende in Wellington für Susan Pape und ihren KWPN-Hengst Eclectisch. Nachdem sie im Grand Prix ihren ersten internationalen Sieg feiern konnten, setzten sie im Special noch einen drauf.

Mit 72,341 Prozent setzten sich die in Deutschland beheimatete Britin Susan Pape und der Zenon-Sohn Eclectisch gegen den Rest des Feldes durch. Die größte Konkurrenz kam ebenfalls aus Europa: die siebenfache Olympiareiterin für Schweden, Tinne Vilhelmson-Silfvén, und ihr Holsteiner Devanto waren von zwei Richtern an die Spitze gesetzt worden. Drei Kollegen fanden hingegen Pape und Eclectisch besser. In Prozenten ausgedrückt war der Abstand aber dann doch recht deutlich: Papes 72,341 Prozent zu 70,660 Prozent von Vilhelmson-Silfvén und Devanto. Wobei letztere sich einmal verritten hat. Dritte wurde die US-Amerikanerin Susan Dutta mit Figeac AC (68,787).

Für Susan Pape war dies das beste Ergebnis, das sie bislang in einem Special erreichen konnte mit Eclectisch. Trotz eines Fehlers in den Zweierwechseln, den sie auf ihre Kappe nahm, war sie sehr zufrieden: „Ich hatte den Eindruck, die Prüfung heute war wirklich gut. Eclectisch hat mir ein wirklich gutes Gefühl gegeben. Er war wirklich vor mir und konzentriert.“

Mit dem Verlauf des Wochenendes war sie natürlich sowieso glücklich: „Das war eine unglaubliche Woche für mich, ziemlich erstaunlich. Das ist mir noch nie passiert, jedenfalls nicht dass ich wüsste. Es war wirklich wunderbar und auch sehr schön, wieder vor Publikum auf der Tribüne reiten zu können.“

Das Gefühl konnte sie gestern gleich zweimal auskosten. In der kleinen Tour hatte sie die ebenfalls in den Niederlanden gezogene Giulilanta v. Jazz gesattelt, und auch die bescherte ihr einen Sieg. Mit 72,177 Prozent setzten sie sich klar gegen Ali Potasky aus den USA auf dem niederländischen Everdale-Sohn Inxs durch (69,588). Rang drei ging mit 68,971 Prozent an Luuk Mourits aus den Niederlanden im Sattel des Oldenburger Sarkozy-Sohnes Sarotti.

3* Grand Prix Special

Im Grand Prix Special der Drei-Sterne-Tour waren neun Paare am Start. Der Sieg ging an die 33-jährige US-Reiterin Katie Duerrhammer auf dem DSP-Wallach Quartett v. Quaterback. Mit 71,510 Prozent konnten sie sich über ihren ersten Sieg in der großen Tour freuen.

Die ebenfalls für die USA reitende Alice Tarjan ritt ihre elfjährige Oldenburger Fürstenball-Tochter Donatella M bei ihrem ersten internationalen Grand Prix-Turnier mit 70,659 Prozent auf den zweiten Platz.

Die Siegerin des Grand Prix, Pia Fortmüller aus Kanada auf Frieda, gaben ebenfalls ihr CDI-Debüt und wurden mit 70,255 Prozent Dritte.

