Irlands Team für die Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter

Nach Deutschland und Großbritannien hat nun auch Irland bekannt gegeben, welche sechs Reiter die grüne Insel bei den Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter vom 9. bis 13. August in Haras du Pin, Frankreich.

Die sechs Paare, die für Irland zu den Europameisterschaften Vielseitigkeit in Haras du Pin reisen sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Susannah Berry und Clever Trick

Ian Cassells mit Woodendfarm Jack O D

Sarah Ennis mit Grantstown Jackson

Jennifer Kuehnle auf Polly Blue Eyes

Joseph Murphy mit Calmaro

Felicity Ward im Sattel von Regal Bounty

Susannah Berry hätte mit Kilcandra Capitol und Monbeg By Design zwei Reservepferde. Ian Cassells könnte auch Master Point mit nach Frankreich bringen. Jessica Kuehnle hat mit Sammy Davis Junior noch ein weiteres Eisen im Feuer. Ebenfalls auf der Ersatzbank: Austin O’Connor mit Isazsa.

Über die ausgewählten Paare

Susanna Berry (27) war schon als Nachwuchsreiterin erfolgreich für Irland. Bei sechs Europameisterschaften von Pony- bis Junge Reiter-Alter holte sie einmal Mannschaftsgold und einmal -bronze. Ihr Debüt bei den Senioren gab sie letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften in Pratoni, wo sie auf Monbeg By Design mit dem Team Fünfte und in der Einzelwertung 27. wurde.

Ihre designierte EM-Partnerin Clever Trick ist eine elfjährige Irische Sportpferde Stute v. Financial Reward xx-Bonnie Prince xx. Die Mutter brachte auch den ein Jahr jüngeren Kilcandra Ocean Power, eine der Zukunftshoffnungen von Michael Jung. Seit gut einem Jahr hat Susannah Berry Clever Trick nun unter dem Sattel. In den Sport gebracht wurde die Stute von Alex Donohoe, mit dem sie 2022 auch beim CCIO Aachen am Start war. Mit Berry war die Stute unter anderem letzten Herbst Achte beim Nationenpreisturnier in Boekelo.

Ian Cassels (29) hat weniger Championatserfahrung. Er war einmal bei einer Junioreneuropameisterschaft am Start und letztes Jahr stellte er zwei Pferde bei den Weltmeisterschaften der Jungen Vielseitigkeitspferde vor (Platz fünf mit Rosconnell Alto). Aber mit dem selbst ausgebildeten Woodendfarm Jack O D hat er bereits Top drei-Platzierungen auf Vier-Sterne-Niveau. Außerdem sind die beiden Ankommer. Bislang haben sie fast jede Prüfung beendet und bis auf zweimal auch immer ohne Hindernisfehler. Die ersten 20 Strafpunkte ihrer Karriere mussten sie sich vergangenes Wochenende bei de Generalprobe in Jardy ankreiden lassen. Aber das ist ja bekanntlich meist ein gutes Omen.

Sarah Ennis (48) ist hingegen ein alter Hase. Sie hat an drei Europa- und zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und gehörte 2021 zum irischen Olympiaaufgebot in Tokio. Ihr bislang größter Erfolg war die Silbermedaille mit der Mannschaft und Rang fünf in der Einzelwertung bei den WEG 2018.

Ihr Pferd, der zwölfjährige Grantstown Jackson v. Clover Brigade aus der Vollblutstute Winning Lass xx, wird hingegen sein Championatsdebüt geben. Die beiden hatten eine erfolgreiche Saison bislang. Beim CCI4*-S in Ballindenisk waren sie Zweite, beim Nationenpreis in Chatsworth Sechste. In Millstreet, auch dies ein Nationenpreisturnier, beendeten sie als 18.

Jennifer Kuehnle ist mit 21 Jahren das Küken der Mannschaft. Sie war einst Europameisterin der Children im Springparcours, ehe sie sich auf die Vielseitigkeit konzentrierte. Auch hier hatte sie reichlich Gelegenheit, Championatsroutine im Nachwuchslager zu sammeln. Zweimal war sei bei Pony-EMs am Start, einmal bei den Junioren und zuletzt 2021 bei den Jungen Reitern, wo sie Zweite mit der Mannschaft und Sechste in der Einzelwertung wurde – auch das übrigens mit ihrer EM-Partnerin Polly Blue Eyes.

Die 15-jährige ZfdP Stute v. Concinales xx kam bei Familie Hayessen in Eyendorf zur Welt und begann ihre Karriere mit Clemens Hayessen, ehe sie 2018 auf die grüne Insel wechselte. Unter Kühnle war die Stute unter anderem 17. beim CCI4*-S in Luhmühlen.

Joseph Murphy (46) bringt ebenfalls reichlich Erfahrung mit. Er war schon bei fünf Europameisterschaften dabei, den Weltreiterspielen 2014 und den Olympischen Spielen 2012. Eine Medaille hat er dabei bislang noch nicht gewonnen.

Sein zwölfjähriger DSP-Wallach Calmaro v. Carpalano (Z.: Hartmut Schack) begann seine Karriere mit diversen Platzierungen in Reit- und Dressur-, später auch Gelände- und Springpferdeprüfungen unter dem Sattel von Diana Gräf. International war es keine geringere als Laura Collett, die den Wallach in den Sport brachte. Mit ihr nahm er sechsjährig auch an den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde teil, endete allerdings unter „ferner liefen“. Danach ging er zu Murphy, der mit dem Schimmel von Anfang an recht erfolgreich war. In ihrer ersten Vier-Sterne-Saison waren sie auf Anhieb siegreich. Das letzte Turnier war der CHIO Aachen, wo sie einen starken neunten Platz belegten.

Felicity Ward (32) und der zwölfjährige Ire Regal Bounty v. Orestus VDL sind das einzige Paar, das auch schon Fünf-Sterne-Erfahrung hat. In Luhmühlen waren sie fehlerfrei und in der Zeit im Cross. Hätten sie im Parcours nicht zwei Abwürfe gehabt, wäre deutlich mehr als Rang 15 in der Endabrechnung drin gewesen. Außerdem gehörten sie zum irischen WM-Aufgebot 2022 in Pratoni, gaben dort allerdings nach zwei Verweigerungen auf. In Haras du Pin waren sie letztes Jahr beim Nationenpreis dabei und dort fehlerfrei im Gelände mit nur wenigen Zeitstrafpunkten.