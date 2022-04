Kronenberg: erster internationaler Sieg für Britin Helen Martin im CCI4*-L

Die wichtigste Busch-Prüfung des Wochenendes im niederländischen Kronenberg ist Geschichte. Sie wurde zur Beute der Britin Helen Martin und ihrem 16-jährigen Wallach Andreas.

Nach Dressur und Gelände war Helen Martin heute als Viertplatzierte in das abschließende Springen gegangen. Neben der 45-jährigen britischen Amazone bestritten auch alle anderen zehn Paare des Starterfeldes die letzte Teilprüfung. Allerdings gelang Martin und ihrem Gralser Meister-Sohn Andreas die einzige fehlerfreie Runde aller Teilnehmer. Somit war ihr Dressurergebnis von 36,7 auch ihr Gesamtergebnis und bedeutete am Ende den Sieg. Das ist übrigens der erste internationale Sieg in der Karriere sowohl von Helen Martin, als auch von Andreas. Und dann auch noch in einer langen Vier-Sterne-Vielseitigkeitsprüfung. Helen Martin dürfte allen Grund zur Freude gehabt haben!

Der nach Dressur und Gelände führende Franzose Rodolphe Scherer und sein Song du Magay nahmen im Parcours eine Stange mit und rutschten mit schlussendlich 38,6 Punkten hinter die Britin. Ganz knapp Dritter wurde der Ire Cathal Daniels mit dem 13-jährigen Balou du Rouet-Sohn Barrichello und einem Gesamtergebnis von 38,7 Punkten. Auch dieses Paar addierte zu seinem Dressurergebnis von 34,7 Punkten durch einen Springfehler noch vier Strafpunkte hinzu.

Deutsche Paare waren im CCI4*-L in Kronenberg keine am Start. Die Ergebnisse der Prüfung finden Sie hier.