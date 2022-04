Kronenberg: Andreas Dibowski und Corrida gewinnen kurze Vier-Sterne-Vielseitigkeit

Der erste internationale Auftritt seit den Europameisterschaften der Vielseitigkeit im September 2021 in Avenches wurde für Corrida und Andreas Dibowski zu einem vollen Erfolg. Sie beließen es bis zum Schluss bei ihrem Dressurergebnis und holten damit einen Start-Ziel-Sieg.

Das lautete 30,7 Punkte, woran keines der übrigen 27 Reiter-Pferd-Paare heranzukommen vermochte. Wobei davon ein Pferd vor dem Springen und zwei Pferde vor dem Gelände zurückgezogen wurden. Die nun 13-jährige Hannoveraner Contendro I-Tochter Corrida war im Springen dann eines von nur drei Pferden, das den Parcours in der Zeit bewältigte und keine Strafpunkte sammelte. Und an diese Leistung konnte sie unter ihrem Reiter Andreas Dibowski auch im Gelände anschließen. Es blieb somit bei dem Dressurergebnis von 30,7 Punkten für das Paar, womit sie über einen Springfehler Abstand zur Konkurrenz ließen.

36,7 lautete nämlich das zweitbeste Gesamtergebnis, das von dem 25-jährigen Iren Cathal Daniels und der irischen Stute LEB Lias Jewel erritten wurde. Die beiden hatten nach der Dressur mit 35,9 Punkten noch auf Rang sieben gelegen, profitierten dann jedoch von Fehlern der Konkurrenz und sammelten selbst vor allem nur 0,8 weitere Strafpunkte im Springen für Zeitüberschreitung. Das Gelände bestritten die Limmerick-Stute unter ihrem Reiter fehlerfrei. Das Paar war ebenfalls in Avenches bei der EM als Einzelstarter am Start gewesen, belegte dort jedoch Rang 42. Vor rund einer Woche gab es dann die erste CCI-Platzierung der Saison mit Rang neun im CCI3*-S in Kronenberg. Platz zwei im CCI4*-S an diesem Wochenende bedeutet also eine deutliche Leistungssteigerung des Paares.

Dritter wurde der Belgier Seppe Vilain, der mit Kawa de la Cour Z ebenfalls noch nicht ganz so sehr im Viereck glänzen konnte und nach der Dressur mit 36,9 Punkten zunächst auf Rang zwölf lag. Doch auch der Klairon Dancer xx-Wallach und sein Reiter konnten sich mit nur 0,4 Zeitfehlern aus dem Springen und einem einwandfreien Geländeritt nach vorne kämpfen. Das Endergebnis lautete somit 37,3 für den Belgier und seinen 14-jährigen Zangersheide Wallach, für den das in seiner vierten Vier-Sterne-Vielseitigkeit das mit Abstand beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere ist.

Auch der Deutsche Arno Bergendahl wurde mit seinen zwei Pferden in der Rangierung nach einer durchwachsenen Dressur durch solides Gelände noch nach vorne gespült. Mit Checkovich wurde es schlussendlich Rang 13 (47,1), dessen Stallnachbarin Luthien wurde 14. mit 48,6 Punkten. Die weiteren deutschen Starter Caro Hoffrichter mit Lucky van het Trappersveld und Andreas Ostholt mit Corvette schafften es nicht unter die Top 15.

Die Ergebnisse vom CCI4*-S in Kronenberg finden Sie hier.

Dirk Schrade Zweiter im CCI3*-S

Im CCI3*-S hatte mit Raf Kooremans ein Niederländer die Nase vorn und entschied die Prüfung mit dem KWPN-Wallach Houdini v. Dakar für sich (31,7). Nur knapp geschlagen geben musste sich Dirk Schrade mit dem nun zwölfjährigen Casino v. Casillas.

Das Paar hatte nach Dressur und Springen mit dem Dressurergebnis von 28,6 in Front gelegen. Allerdings kamen sie im Gelände über die erlaubte Zeit und fügten somit nochmal 5,6 Punkte auf ihr Konto hinzu. Somit wurde es Rang zwei mit 34,2 Punkten. Schrade hatte den Holsteiner im Sommer 2020 vom jetzigen Vielseitigkeits-Bundestrainer Peter Thomsen übernommen. In dieser Zeit sammelten sie einige Platzierungen unter den Top Ten auf Drei- und Vier-Sterne-Niveau, unter anderem beim CCI4*-L in Barborowko (POL).

Dritter wurde der Belgier Hendrik Degros mit dem 15-jährigen Colandro-Sohn Countrie und dem Gesamtergebnis von 34,6 Punkten.

Die Ergebnisse vom CCI3*-S in Kronenberg finden Sie hier.

Morgen werden in den langen Prüfungen noch die abschließenden Springen ausgetragen. Im CCI4*-L liegen nach Dressur und Gelände der Franzose Rudolphe Scherer und Song du Magay mit 34,6 Punkten vorne.