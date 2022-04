Israelische Doppelspitze im 500.000 Dollar-Großen Preis von Wellington

Ashlee Bond in Front, Daniel Bluman Zweiter: zwei für Israel startende Reiter waren am Samstag im mit einer halben Million US-Dollar dotierten Großen Preis in Wellington mit ihren Pferden am besten unterwegs. Daniel Deußer wurde Zehnter.

40 Reiter-Pferd-Paare hatten für das wichtigste Springen der Woche ihre Startbereitschaft erklärt. Für den Normalparcours über 1,60 Meter hatte sich der Parcoursbauer eine ziemlich knifflige Aufgabe erstellt. Acht der 40 Paare gaben auf, darunter Aachen-Sieger Kent Farrington und Gazelle, Nicola Philippaerts (BEL) und sein EM-Pferd Katanga v/h Dingeshof oder auch die überraschend gute griechische Amazone der EM 2021 in Riesenbeck, Ioli Mytilineou und ihr Levis de Muze.

Demgegenüber standen lediglich fünf fehlerfreie Ritte, die sich im anschließenden Stechen nochmal messen mussten. Ashlee Bond (ISR) und Karoline of Ballmore gelang eine weitere blitzsaubere Runde in der Zeit von 44,09 Sekunden. Diese Zeit sollte sich als Bestzeit erweisen und dem Paar somit den größten Erfolg ihrer bisherigen gemeinsamen Karriere sichern. Karoline of Ballmore ist eine zwölfjährige belgische Stute v. Diarado, die von belgischen Springreitern in den internationalen Sport gebracht. 2020 bestritt sie vor allem unter Olivier und Nicola Philippaerts (BEL) Turniere und sammelte Platzierungen bis zu Vier-Sterne-Niveau. Vor rund einem Jahr ging die Stute dann in Besitz der Gladewind Partners über und wiederum ein Jahr später seine ersten Prüfungen unter Ashlee Bond. Mit ihm vertrat sie auch das Team Israel beim Nationenpreis in Wellington.

Ein weiterer Reiter dieser Equipe vom Nationenpreis war seiner Landsfrau dicht auf den Fersen. Daniel Bluman lieferte im Sattel von Ladriano Z die zweitbeste Zeit von 44,29 Sekunden. Auf dem Weg zur Ziellinie ließ sich das Paar nichts zu Schulden kommen. Mit dem nun 14-jährigen Zangersheider Wallach hatte Bluman beispielsweise schon Israel bei der WM in Tryon (USA) in 2018 und auch bei der EM in Rotterdam (NED) 2019 vertreten. Der letzte größere Erfolg der beiden war der vierte Platz in einem Vier-Sterne-Großen Preis in Wellington vor rund einem Monat.

Daniel Deußer auf Rang zehn

Dritte wurde die US-Amazone Chloe Reid mit Souper Shuttle. Das Paar lieferte den dritten von drei fehlerfreien Stechritten und benötigte dafür 47,63 Sekunden. Daniel Coyle und Legacy, die in den letzten Wochen ja bereits erfolgreich in den sehr schweren Parcours unterwegs waren, wurden Vierte dank eines schnellen Vier-Fehler-Ritts im Stechen (43,88 Sekunden). Rang fünf wurde zur Beute von Spencer Smith und Quibelle (0/4/45,68 Sekunden). Die Belgierin Zoe Conter und ihr Top-Pferd Davidoff de Lassus verpassten das Stechen mit einem Zeitfehler knapp und rangierten somit an sechster Stelle.

Aus deutscher Sicht lief es für Daniel Deußer und seine Aachen-Siegerin Killer Queen noch am besten. Mit vier Fehlern und einer zügigen Runde platzierten sie sich an zehnter Stelle. Philipp Weishaupt bekam mit Coby acht Strafpunkte: Platz 16.

Alle Ergebnisse aus Wellington finden Sie hier.