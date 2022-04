Corona-Aufholpaket für den Pferdesport-Nachwuchs

„Rauf aufs Pferd! Rein in den Verein!“, lautet das Motto, unter dem die Deutsche Sportjugend (dsj) im Rahmen eines Aufholpaketes 60 Aktionstage plant. Finanzielle und immaterielle Unterstützung ausgewählter Reitvereine sollen Kinder und Jugendliche aktiv werden lassen – Bewerbung für Vereine und Betriebe bis zum 30. April!

Die Corona-Pandemie hat Sport, Veranstaltungen und Vereinsarbeit in den letzten zwei Jahren zur Mangelware werden lassen, doch dies soll sich durch das „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ Aktionsprogramm des Bundesministeriums ändern. Veranstaltet ein Pferdesportverein oder Betrieb mit Schulpferden einen Aktionstag, so können sie von der Deutschen Sportjugend einen von zehn „Rundum-sorglos-Paketen“ gewinnen. Außerdem wird ein Budget von insgesamt 1.100 Euro für Neuanschaffungen zu Gunsten des Nachwuchs bereitgestellt, welche in Absprache mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) getätigt werden können.

Denkbar wäre die Anschaffung von neuen Lehrmaterialien, Pylonen, Voltigiergurten mit festen Griffen, Holzpferden etc. Auch eine aktive Unterstützung bei der Organisation und Umsetzung des Aktions- oder Schnuppertags wird den Betrieben zugesichert. dsj-Aufbaumanagerin der FN Judith Sändker unterstützt bei der Ausschreibung sowie Bewerbung und begleitet ebenfalls den Tag an sich.

Auch der Reitsport auf dem Steckenpferd kommt nicht zu kurz, so werden 50 Hobby Horsing Starter-Sets im Wert von 800 Euro für Aktionen vergeben, die im Rahmen von Veranstaltungen, zum Beispiel auf einem Turnier, Tag der offenen Tür oder ähnlichem stattfinden. In diesem Set enthalten sind vier Kinderhindernisse, vier Steckenpferde sowie das Buch „Hobby Horsing – Mein Steckenpferd“ aus dem FNverlag. Der Eigenanteil für die Vereine beträgt 80 Euro.

Bewerbungsschluss ist der 30. April. Zum Bewerbungsformular und der detaillierten Ausschreibung geht es hier.

Janne Baumann