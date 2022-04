Schloss Wickrath: Paulina Holzknecht gewinnt Kurz-Grand Prix mit neuem Pferd

Auf Schloss Wickrath in Mönchengladbach wurden am Wochenende Dressurprüfungen bis zu S***-Niveau ausgetragen. Die wichtigste Prüfung konnte die U25-Reiterin Paulina Holzknecht mit einem neuen Pferd für sich entscheiden.

Mitte Februar hatte die mehrfache Medaillengewinnerin bei Nachwuchs-Europameisterschaften ja ihr Top-Pferd Ein Traum verloren. Der westfälische Wallach war 13 Jahre alt geworden. Wie die Pferdewirtschaftsmeisterin Paulina Holzknecht St.GEORG online gegenüber mitteilte, kam über ihren Trainer Johan Zagers nun vor rund vier Wochen ein neues Grand Prix-fertiges Pferd in ihren Stall.

Dabei handelt es sich um den 13-jährigen KWPN-Hengst Entertainer Win T, der nach wie vor in belgischem Besitz ist und sich nun in Beritt der 23-jährigen Dressurreiterin befindet. Den braunen Rosseau-Sohn hatte Holzknecht vor zwei Wochen bereits zum Piaff Förderpreis-Lehrgang nach Warendorf mitgenommen, wo das Paar aber noch Abstimmungsschwierigkeiten in den Piaffen hatte und somit nicht nominiert wurde.

„Wir haben dann beschlossen, nach Wickrath zu fahren, um ein bisschen Routine sammeln. Und das klappte heute schon sehr viel besser“, erklärt Paulina Holzknecht gegenüber St.GEORG online. Das unterstrich die Bewertung für die Vorstellung des Paares im Kurz-Grand Prix durch die Richter Heinz-Holger Lammers bei H, Ulrike Böckler bei C und Arndt Wiebus bei M. 73,450 Prozent lautete das Ergebnis für den Hengst aus einer Jazz-Mutter und seine Reiterin. Am Ende bedeutete das den ersten Sieg für das Paar in ihrer erst kurzen gemeinsamen Karriere.

Wie es nun weitergeht? „Der Plan ist erstmal, Entertainer Win T länger in Beritt zu haben“, so Holzknecht. Sie wolle “ jetzt einfach weiter Erfahrungen auf Drei-Sterne-Niveau sammeln und dann vielleicht noch in die U25-Tour bei der Deutschen Meisterschaft in Balve reinkommen.“

Rang zwei in der Prüfung belegte Ann-Christin Wienkamp mit Finley, jenem nun neunjährigen First Selection-Sohn, der vergangenes Jahr nur knapp die Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal Finale verpasst hatte. Das Paar erhielt 70,843 Prozent.

Dahinter folgte der Kanadie Ryan Torkkeli mit dem 16-jährigen Sternenwanderer v. Lord Loxley I und 69,884 Prozent, gefolgt von nochmal Ann-Christin Wienkamp mit dem zehnjährigen Hengst Rock Fever S v. Rock Forever I und 68,760 Prozent.

Intermédiaire II an Luisa Gatzke

Bereits am Samstag war eine S-Dressur auf Drei-Sterne-Niveau als Intermédiaire II ausgetragen worden. Der Sieg in dieser Prüfung wurde zur Beute von Luisa Gatzke und der 14-jährigen Sandro Hit-Tochter Scarlett O’Hara mit 70,570 Prozent. Auch hier wurde es Platz zwei für Wienkamp und Finley mit dem Ergebnis von 70,482 Prozent, gefolgt von Christian Reisch (AUT) und Qattani v. Quaterhall (70,263 Prozent).

