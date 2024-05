Oliver Townend zieht Ballaghmor Class von Badminton Start zurück, keine Chance auf 350.000 Dollar Rolex Grand Slam

Mit einem Sieg beim CCI5*-L in Badminton an diesem Wochenende hätte der Brite Oliver Townend nicht nur seinen zweiten Triumph beim schwersten aller Vielseitigkeitsturniere feiern können, sondern auch den Rolex Grand Slam sichern können. Doch aus der Chance auf die Prämie von 350.000 Dollar wird nun leider nichts.

Kein Badminton für Oliver Townend und Ballaghmor Class in diesem Jahr. Gestern hat der Brite, der gerade das CCI5*-L in Lexington gewonnen hat, bekanntgegeben, dass er sein Olympiapferd, „Thomas“, nicht an den Start bringen wird. Townend, der nach Siegen in Burghley 2023 und Kentucky noch in Badminton hätte triumphieren müssen, um den Rolex Grand Slam of Eventing zu gewinnen, verliert damit die Chance, 350.000 Dollar Extraprämie zu gewinnen.

Oliver Townend: „Thomas“ nicht ideal vorbereitet für Badminton

Die Saisonvorbereitung von Ballaghmor Class, der nach dem Olympischen Cross in Tokio 2021 noch an der Spitze des Klassements gestanden hatte, verlief nicht ganz optimal, so Oliver Townend am Tag vor dem ersten VetCheck vor Badminton House. „Ich bin sehr enttäuscht, dass ich Ballaghmor Class diese Woche von den Badminton Horse Trials zurückziehen muss. Er hatte zu Beginn der Saison einen Abszess. Deswegen haben wir einige Prüfungen und Galopp-Trainings ausfallen lassen müssen. Heute morgen absolvierte er seinen letzten Galopp, und angesichts der 11,5 Minuten langen Geländestrecke und des möglicherweise weichen Bodens haben wir das Gefühl, dass er im Moment nicht in seiner normalen 5*-Fitness ist. Es ist das erste Mal in seiner Karriere, dass er ein CCI5*-L verpasst. Und da der Rolex Grand Slam auf dem Spiel steht (zum 3. Mal für mich!) und Thomas‘ Rekord mit zehn Top-5-Platzierungen in CCI5*-L Prüfungen, davon vier in Badminton, darunter zweimal als Zweiter und seine drei Siege in Burghley und Kentucky, haben wir wirklich gehofft, dass er endlich die Badminton-Trophäe bekommt, die er so sehr verdient.“

Für Ballaghmor Class gelte jetzt Plan B, was der genau beinhaltet, verriet der 41-Jährige nicht. „Er ist fit und gesund, und da wir sein großes Herz kennen, würde er alles für uns geben, aber es ist einfach nicht in seinem Interesse, diese Woche zu starten, und sein Wohlergehen hat für uns oberste Priorität“

2024 keine deutschen Starter in Badminton

70 von ursprünglich 91 Nennungen, von denen 87 vom Veranstalter akzeptiert wurden, stehen noch auf der Liste in Badminton. Der überwiegende Teil stammt aus Großbritannien. Aus Deutschland fährt in diesem Jahr kein Reiter nach Badminton. Im Rahmen der Marbacher Vielseitigkeit ist neben der traditionellen Kurz-Prüfung auch ein CCI4*-L ausgeschrieben. Hier haben acht Kombinationen genannt.

Die Geländestrecke in Badminton in diesem Jahr ist auf 6.450 Meter angelegt. Sie enthält 32 Hindernisse mit ingesamt 46 zu bewältigenden Aufgaben. Gebaut hat den Kurs Eric Winter. In der Cross Country App können Sie hier den gesamten Kurs Sprung für Sprung betrachten.

Den Zeitplan Badminton 2024 finden Sie hier.