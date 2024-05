Maimarkt-Turnier Mannheim: Perfekter Abschluss für Richard Vogel

Der Große Preis von Mannheim – Die Badenia – war am Dienstagnachmittag der krönende Abschluss des Maimarkt-Turniers in Mannheim. Und mit dem Sieg eines Baden-Württembergers hätte das Turnier nicht schöner enden können.

Richard Vogel reist in der Welt umher und ist dabei überall erfolgreich. Doch nach mehreren Monaten in Wellington, Ocala und Mexiko kam der 27-Jährige für die letzten sechs Tage nach Hause. Das Maimarkt-Turnier in Mannheim stand auf dem Programm und auf niemand anderen schien sich das Publikum so zu freuen, wie auf „seinen“ Richard Vogel. Und nach dem Sieg im Maimarkt-Championat machte der gebürtige Baden-Württemberger das Mannheimer Märchen mit dem Sieg in der Badenia perfekt.

Vogel sattelte für die 1,60 m Springprüfung einen verlässlichen Partner, den Cascadello-Sohn Cydello. Der Fuchs ist mit seinen zehn Jahren noch recht jung, sein Können hat er dennoch schon mehrfach unter Beweis gestellt. So ist es keine Überraschung, dass Richard Vogel auch im schwersten Springen des Turniers in Mannheim auf Cydello setzte.

Als eines von zehn Paaren qualifizierten sich Vogel und der Hannoveraner Wallach für das Stechen, für das sie als siebtes Paar in den Parcours galoppierten. Nur einen Nullfehlerritt gab es bis dato – vom ersten Paar im Stechen, Wilma Hellström (SWE) und Cicci BJN (0/45,06). Schon nach Cydellos ersten Sprüngen zeichnete sich ab, dass das Paar die Zeit von Wilma Hellström einstellen kann. Richard Vogel steuerte sein Pferd auf kurzen Wegen, aber immer mit viel Gefühl, stets sein Pferd vor sich, durch den Kurs. Und Cydello drückte ab. Diese Kombination war nicht zu schlagen. Sieg für Richard Vogel und Cydello (0/41,74) und ein feierndes Publikum in Mannheim.

Zwei weitere Nullfehlerritte

Unmittelbar nachdem das Maß für den Sieg von Richard Vogel neu gesetzt wurde, galoppierte Nice van’t Zorgvliet v. Emerald mit ihrem Reiter Christian Kukuk in den Parcours. Sprung eins, Sprung zwei, Sprung drei – Kukuk und die elfjährige Stute kratzten verdächtig nahe an der Zeit seines Vorreiters. Bis zum vorletzten Sprung blieben auch sie fehlerfrei, dann die letzte Linie – das Publikum hielt die Luft an. Fehlerfrei! Aber die Zeit reichte nicht ganz. Bei 42,49 Sekunden stoppte die Uhr für Christian Kukuk und Nice van’t Zorgvliet, Platz zwei. Wilma Hellström und Cicci BJN rutschten damit auf Rang drei.

Einen Nullfehlerritt gab es aber noch. Ulrich Hensel sattelte den Hannoveraner Wallach Europa H v. Escudo. Nachdem Richard Vogel und Christian Kukuk schon sehr schnelle Zeiten erzielten, entschied sich Hensel für eine andere Taktik: null bleiben. Eine weise Entscheidung, der Plan ging auf. In 52,50 Sekunden kam das Paar fehlerfrei ins Ziel, Platz vier.

Weitere Teilnehmer im Stechen

Außerdem qualifizierten sich folgende Reiter für das Stechen (in Reihenfolge der Platzierung): Hans-Dieter Dreher (GER) und Cous Cous (4/43,66), Edouard Schmitz (SUI) und Quno (4/43,82), Sophie Hinners (GER) und Special Life (4/45,70), Alexander Schill (GER) und Exclusive (4/46,66), Teike Carstensen (GER) mit Greece (8/51,31) und Pia Reich (GER) mit Loewenherz (16/49,66).

Alle Ergebnisse vom Großen Preis von Mannheim – Die Badenia – 2024 finden Sie hier.