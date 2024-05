Reitturnier „May Days“ vom 9. bis 12. Mai in Herford

Auf dem Hof Brinkmann findet in diesem Jahr das Reitturnier „May Days“ vom 9. bis 12. Mai statt. Die Prüfungen reichen vom Führzügelwettbewerb bis Springen der Klasse S**.

Vier Tage großer und kleinerer Sport, das bietet das Reitturnier May Days auf der Anlage der Familie Brinkmann in Herford / Laar. 325 Reiter planen einen Start bei den May Days, 1350 Startplätze haben sie für sich reserviert. Ihre Pferde satteln werden unter anderem Marco Kutscher, die frische Nationenpreis-Zweite von Mannheim, Katrin Eckermann, Tim Rieskamp-Gödeking und Marie Ligges.

Den Anfang machen am Donnerstag die Reiter, die in A*-, A**- und M*-Prüfungen an den Start gehen. Dann kommen Tag für Tag ein paar Zentimeter im Parcours dazu. Das erste S-Springen wird am Samstag ausgetragen. Das Finale der Großen Tour, das F. W. Brinkmann Gedächtnisspringen, findet am Sonntag, um 14 Uhr, statt.

Neben Sport ist auch für Kulinarik und Kinderunterhaltung gesorgt.

Veranstaltungsort ist der Hof Brinkmann in 32051 Herford, Vilsendorfer Straße 42.

