Hamburger Derby 2024: Zeitplan und TV-Übertragung

Am Mittwoch ist es soweit: Das 93. Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek (8. bis 12. Mai 2024) beginnt. Hier finden Sie den Zeitplan des Turniers sowie die Übertragungszeiten im Fernsehen auf einen Blick.

Zum 93. Mal findet das Hamburger Derby 2024 am kommenden Himmelfahrtswochenende im Derby-Park in Klein Flottbek statt. Nach 25 Jahren ein letztes Mal mit „Mr. Derby“ Volker Wulff als Organisator des Turniers.

Es wird großartiger Sport in Dressur und Springen erwartet. Vor allem das Highlight des Wochenendes, das Deutsche Springderby am Sonntag, ist immer für Überraschungen gut. Wie auch im letzten Jahr, als es zwei Nullfehlerritte gab – von zwei der jüngsten Teilnehmer des Derbys. Beide blieben auch im Stechen fehlerfrei. Schneller war jedoch Marvin Jüngel, der also im Alter von 21 Jahren mit der Fuchsstute Balou’s Erbin das Hamburger Derby 2023 gewann. Angetreten war er gegen die gleichaltrige Dänin Caroline Rehoff Pedersen mit ihrem Holsteiner Calvin. Beide gehören auch in diesem Jahr wieder zum Starterfeld.

Hamburger Derby 2024: Der Zeitplan im Überblick

Mittwoch, 8. Mai

Springen

9:00 Uhr Eröffnungsspringen CSI4*

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,40 m

11:05 Uhr Youngster Tour, siebenjährige Pferde

CSIYH1* Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,35 m

im Anschluss Youngster Tour, achtjährige Pferde

CSIYH1* Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,40 m

13:00 Uhr VET-Check CSI5*

14:10 Uhr CSI4* Derby Tour, 1. Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,45 m

17:05 Uhr CSI5* Int. Zwei-Phasen-Springprüfung, Höhe: 1,45 m

18:00 Uhr VET-Check CSIAm

Dressur

17:00 Uhr VET-Check CDI4*

Donnerstag, 9. Mai

Springen

7:30 Uhr Amateur Small-Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,15 m

10:00 Uhr CSI5* Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,50 m

12:20 Uhr Fohlenpräsentation des Holsteiner Verbandes

13:00 Uhr Championat von Hamburg

CSI5* Int. Springprüfung mit Stechen, Höhe: 1,55 m

16:25 Uhr Fohlenauktion des Holsteiner Verbandes

17:55 Uhr CSI4* Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,45 m

19:45 Uhr Amateur Large-Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,40 m

Dressur

12:00 Uhr CDI4* Grand Prix

16:00 Uhr Deutsches Pony-Dressur-Derby, 1. Qualifikation

Pony-Dressurprüfung Kl. L auf Trense

18:30 Uhr VET-Check CDIYH

Freitag, 10. Mai

Springen

7:50 Uhr Amateur Medium-Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,25 m

10:10 Uhr Youngster Tour, siebenjährige Pferde

Int. Zwei-Phasen-Springprüfung, Höhe: 1,35 m

im Anschluss Youngster Tour, achtjährige Pferde

Int. Zwei-Phasen-Springprüfung, Höhe 1,40 m

13:30 Uhr CSI4* Derby Tour, 2. Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,50 m

17:00 Uhr CSI5* Int. Springprüfung mit Stechen, Höhe: 1,55 m

19:10 Uhr Amateur Small-Tour

Int. Zwei-Phasen-Springprüfung, Höhe: 1,15 m

Dressur

10:00 Uhr U25 Dressur-Derby

Dressurprüfung Kl. S

14:20 Uhr CDIYH sechsjährige Pferde

14:55 Uhr CDIYH siebenjährige Pferde

17:00 Uhr Deutsches Pony-Dressur-Derby, 2. Qualifikation

Pony Dressurprüfung Kl. L auf Trense

Samstag 11. Mai

Springen

7:50 Uhr Amateur Medium-Tour

Int. Zwei-Phasen-Springprüfung, Höhe: 1,25 m

9:55 Uhr CSI4* Int. Springprüfung mit Stechen, Höhe: 1,50 m

12:20 Uhr CSI5* Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,50 m

15:00 Uhr Großer Preis von Hamburg

CSI5* Int. Springprüfung mit Stechen, Höhe: 1,60 m

18:25 Uhr Speed-Derby

Int. Zeitspringprüfung, Höhe 1,40 m

19:40 Uhr Amateur Large-Tour

Int. Zwei-Phasen-Springprüfung, Höhe 1,40 m

Dressur

9:25 Uhr Finale sechsjährige Pferde

10:00 Uhr Finale siebenjährige Pferde

13:15 Uhr U25-Dressur-Derby, Finale

Dressurprüfung Kl. S mit Pferdewechsel

15:45 Uhr CDI4* Grand Prix Special

17:30 Uhr CDI4* Grand Prix Kür

Sonntag, 12. Mai

Springen

7:45 Uhr Amateur Small-Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,15 m

im Anschluss Amateur Medium-Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,25 m

im Anschluss Amateur Large-Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,40 m

11:15 Uhr Amateur Spring-Derby Small-Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit mit Derby-Hindernissen, Höhe: 1,15 m

im Anschluss Amateur Spring-Derby Medium-Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit mit Derby-Hindernissen, Höhe: 1,25 m

im Anschluss Amateur Spring-Derby Large-Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit mit Derby-Hindernissen, Höhe: 1,40 m

15:00 Uhr 93. Deutsches Spring-Derby

CSI4* Int. Springprüfung mit Stechen, Höhe: 1,55 m

Dressur

9:15 Uhr Deutsches Pony-Dressur-Derby, Finale

11:00 Uhr 64. Deutsches Dressur-Derby

CDI4* Grand Prix mit Pferdewechsel

Hamburger Derby 2024: TV-Übertragung

Teile des Hamburger Derbys werden im Fernsehen übertragen. Hier finden Sie die TV-Zeiten und Sender im Überblick.

Donnerstag, 9. Mai

14 – 16 Uhr NDR Sportclub live, Championat von Hamburg

Freitag, 10. Mai

14 – 16 Uhr NDR Sportclub live, 2. Derby-Qualifikation

Samstag, 11. Mai

15:30 – 17:35 Uhr NDR Sportclub live, Großer Preis von Hamburg

Sonntag, 12. Mai

15 – 16 Uhr NDR Sportclub live, 93. Deutsches Spring-Derby

16:20 – 18 Uhr ZDF Sportstudio live, 93. Deutsches Spring-Derby

Darüber hinaus werden alle Prüfungen bei clipmyhorse.tv übertragen.

Auch für sehbehinderte Gäste gibt es die Möglichkeit, das Hamburger Derby 2024 live mitzuerleben. Unter hoermal-audio.org werden im Live-Stream die visuellen Eindrücke aus dem Derby-Park sprachlich wiedergegeben.

Eintrittskarten für das Hamburger Derby vom 8. bis zum 12. Mai 2024 sind nur noch an der Tageskasse erhältlich.

