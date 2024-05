Pferd International München 2024: Programm und Zeitplan

Das Himmelfahrtswochenende steht bevor und mit ihm großer Reitsport, unter anderem vom 9. bis 12. Mai auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem. Bei der Pferd International werden Zuschauern vier Disziplinen geboten: Dressur, Springen, Voltigieren und Working Equitation.

Auf der über 30 Hektar großen Olympia-Reitanlage in München-Riem ist am kommenden Wochenende volles Programm. Neben großem Sport in den Disziplinen Dressur, Springen, Voltigieren und Working Equitation erwartet die Zuschauer ein umfangreiches Schauprogramm, das u.a. die Präsentation unterschiedlichster Pferderassen, Freiheitsdressur und das Zehnspänner-Fahren beinhaltet. Für Kinder gibt es buntes Programm im Kinderland.

Pferd International München 2024: Dressur

Dressurfans erwartet sowohl eine CDI3*- sowie eine CDI5*-Tour. Bereits am Donnerstag geht es los mit dem Grand Prix auf Drei-Sterne-Niveau. Am Freitag folgt der Special, während die Teilnehmer auf Fünf-Sterne-Niveau das erste Mal im Grand Prix an den Start gehen.

Darüber hinaus steht eine Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal und die Stars von Morgen-Tour auf dem Programm.

Bei der Pferd International München 2024 im Dressurviereck an den Start gehen u.a. die Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera. Und auch Dorothee Schneider, Benjamin Werndl, Ingrid Klimke und Isabell Werth werden in München reiten.

Pferd International: Springen

Auf dem Hufeisenplatz werden am kommenden Wochenende CSI1*- und CSI2*-Springen ausgetragen. Simone Blum, Weltmeisterin von 2018, Sophie Hinners und Maximilian Weishaupt gehören zu den Reiterinnen und Reitern, die ihre Pferde für die Springprüfungen in der Münchner Olympia-Reitanlage satteln werden.

Der krönende Abschluss im Parcours ist der Große Preis von Bayern am Sonntagnachmittag.

Voltigieren und Working Equitation

Ein volles Programm gibt es auch für alle Fans des Voltigierens und der Working Equitation. Zwar starten die Voltigierer lediglich am Donnerstag, allerdings über den gesamten Tag verteilt. Bereits um 9:30 Uhr geht es los in der Olympia-Reithalle, um 17 Uhr werden schließlich die letzten Sieger geehrt.

Der Working Equitation Wettbewerb erstreckt sich über alle Turniertage.

Pferd International München 2024: Zeitplan Dressur und Springen

Donnerstag, 9. Mai

Springen

8:00 Uhr CSI2* Zwei-Phasen Springprüfung

11:00 Uhr CSI1* Springprüfung nach Fehlern und Zeit

14:00 Uhr CSI2* Springprüfung nach Fehlern und Zeit

16:30 Uhr Youngster-Tour

CSIYH1* Springprüfung nach Fehlern und Zeit für sieben- und achtjährige Pferde

Dressur

8:00 Uhr CDI1* Prix St. Georges

10:30 Uhr Stars von Morgen, Einlaufprüfung zur Halbfinalqualifikationsprüfung

Dressurprüfung Kl. S***, Intermediaire II

14:00 Uhr CDI3* Grand Prix

17:00 Uhr FRB-Tour, Finale

Dressurprüfung Kl. M**

Freitag, 10. Mai

Springen

8:00 Uhr CSI1* Zwei-Phasen-Springprüfung

10:30 Uhr Amateur-Tour

CSIAm – Springprüfung nach Fehlern und Zeit

14:30 Uhr Youngster-Tour

CSIYH1* Springprüfung nach Fehlern und Zeit für sieben- und achtjährige Pferde

17:00 Uhr CSI2* Springprüfung

Dressur

8:00 Uhr CDI1* Intermediaire I

10:15 Uhr Stars von Morgen, Qualifikation zum Halbfinale

Dressurprüfung Kl. S*** mit Piaffe und Passage

13:00 Uhr CDI3* Grand Prix Special

16:00 Uhr CDI5* Grand Prix

Samstag, 11. Mai

Springen

8:00 Uhr Amateur-Tour

CSIAm Punktespringprüfung mit Joker

12:00 Uhr CSI2* Zwei-Phasen-Springprüfung

13:30 Uhr CSI2* Gruppenspringprüfung mit Siegerrunde

17:45 Uhr CSI1* Springprüfung mit Stechen

Dressur

8:00 Uhr Burg-Pokal 2024, Qualifikation zur Finalqualifikation

Dressurprüfung St. Georg Special*

11:30 Uhr Dressurprüfung Kl. S*** Intermediaire II

14:15 Uhr CDI5* Grand Prix Special

16:15 Uhr Dressur-Derby mit Pferdewechsel

Dressurprüfung Kl. S

Sonntag, 12. Mai

Springen

8:00 Uhr Youngster Tour

CSIYH1* Zwei-Phasen-Springprüfung für sieben- und achtjährige Pferde

10:30 Uhr Amateur Tour

CSIAm Zwei-Phasen-Springprüfung

14:30 Uhr Großer Preis von Bayern

CSI2* Springprüfung mit Stechen

Dressur

8:00 Uhr Dressurprüfung Kl. S*** mit Piaffe und Passage

10:30 Uhr Burg-Pokal 2024, Finalqualifikation

Dressurprüfung St. Georg Special*

im Anschluss Burg-Pokal Führzügel-Wettbewerb

13:30 Uhr CDI5* Grand Prix Kür

15:00 Uhr FRB-Tour, Finale

Dressurprüfung Kl. S** Intermediaire I

Eintrittskarten für Pferd International München 2024

Für Besucher der Pferd International in München stehen unterschiedliche Eintrittskarten zur Auswahl. Es können Kinderkarten, Familienkarten, ermäßigte Tickets, Gruppenkarten, Dauerkarten, Sonderkarten oder VIP-Tickets erworben werden. Weitere Informationen, sowohl zu den Tickets als auch zur Veranstaltung, finden Sie hier.

Übertragen wird die Pferd International in München auf clipmyhorse.tv.

auch interessant