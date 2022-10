Tamra Smith gewinnt CCI4*-L in Virginia

Vom 5. bis zum 9. Oktober wurde in Virginia ein Vielseitigkeitsturnier der Klasse CCI4*-L ausgetragen. Es siegte Tamra Smith, gefolgt von William Coleman und Mia Farley (alle für USA).

Nachdem sie nur 29,3 Strafunkte in der Dressur kassierte bewältigte Tamra Smith mit ihrer elfjährigen Stute Solaguayre California die Geländestrecker fehlerfrei und nur geringfügig über der Zeit (0,4 Punkte). Mit 29,7 Punkten nach Dressur und Gelände ritt Tamra Smith in den Springparcours und kam ohne Fehler wieder heraus. Damit sicherte sie sich den Sieg in der langen Vielseitigkeitsprüfung auf Vier-Sterne-Niveau. Es ist nicht der erste große Erfolg für das Paar. Im Juli platzierten sich die beiden z. B. auf Rang zwei im CCI4*-S in Kalispell (USA) mit insgesamt 34,7 Punkten.

Dicht auf den Fersen waren William Coleman und sein Holsteiner Wallach Chin Tonic nach der Dressur mit 29,4 Punkten, der übrigens nicht verwandt ist mit Julia Krajewskis gleichnamigem Busch-Nachwuchscrack. Nach den Zeitfehlern im Gelände (2,8) und im Springen (0,4)vergrößerte sich der Abstand von Coleman zur Siegerin wieder, mit insgesamt 32,6 Punkten reichte es dennoch für den zweiten Platz. Dass der zehnjährige Wallach aber auch gewinnen kann, zeigte er im April in Aiken SC im CCI4*-S und vor kurzem im CCI3*-S, den er und sein Reiter William Coleman mit gerade einmal 18,5 Punkten gewannen.

Auf dem dritten Platz fand sich Mia Farley mit Phelps wieder. Phelps ist ein neunjähriger Wallach, den sie seit 2019 unter dem Sattel hat. Besonders erfolgreich war das Team im vergangenen Jahr, wo sie unter anderem im CCI3*-S in Unionville PA und Allentown NJ ebenfalls auf Platz drei landeten. Ihre Gesamtpunktzahl von 34,4 Punkten stand bereits nach der Dressur fest, da sie im Gelände und Springen jeweils in der Zeit und den Hindernissen fehlerfrei blieb. Außerdem zeigten Farley und Phelps eine tadellose Geländerunde ohne Spring- und Zeitfehler.

Alle Ergebnisse aus Virginia finden Sie hier.

