USA: Vielseitigkeitsreiterin stirbt nach Rotationssturz beim Aufwärmen

Am Wochenende ist es bei dem GMHA Festival der Vielseitigkeit in Vermont, USA, zu einem tragischen Ereignis gekommen. In der Vorbereitung auf den Gelände-Teil überschlug sich Reiterin Jennifer Chapin mit ihrem Pferd Joinem. An den Folgen des Rotationssturzes verstarb die 32-Jährige später im Krankenhaus.