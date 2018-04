14-Tage-Test Adelheidsdorf: Gesamtsieger Diaconcello und prominente Dressurhengste

Die Preisspitze der Westfälischen Hauptkörung 2017, Maracaná, war ebenso zum 14-Tage-Test in Adelheidsdorf angetreten wie der mit ihm prämierte Fürst Samarant. Sie erfüllten die Erwartungen. Gesamtsieger wurde aber ein Springer.

Und der heißt Diaconcello, ein Hannoveraner v. Diacontinus, den Volker Bachmann in Faßberg aus einer Mutter v. Uccello-Graf Sponeck gezogen hat. Diaconcello erhielt in der Hengstprüfungsanstalt eine gewichtete Endnote von 8,45, die sich aus einer 8,8 fürs Springen und einer Dressurnote von 7,79 zusammensetzte.

Damit war Diaconcello zwar Gesamtsieger, aber bester Springer wurde ein anderer: ein noch namenloses deutsches Sportpferd v. Colestus-Carrico-Newton, der von Volker Brodhecker für den Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar angemeldet worden war. Er kam auf eine Springnote von 9,3, wobei sein Freispringen mit 10,0 bewertet wurde.

Dressurhengste

8,59 lautete die höchste Dressurbewertung. Die ging an den Oldenburger Van Primero v. Van Vivaldi-Stedinger-Don Primero, den Gerd Sosath nach Adelheidsdorf geschickt hatte. Der Dunkelfuchs aus der Zucht von Katja Temp-Jacobsen in Oyten erhielt eine 8,0 im Trab sowie jeweils eine 9 für Schritt und Galopp. Hinzu kamen drei Bewertungen über 9 für die „inneren Werte“.

Ganz knapp geschlagen geben musste sich der westfälische Prämienhengst Fürst Samarant v. For Romance-Fürst Nymphenburg-Samarant. Der Hannoveraner aus der Zucht der ZG Welling in Wietmarschen war nach seiner Körung im Landgestüt NRW aufgestellt worden. Hier kann man nun mit Topnoten für den Braunen werben: 8,5 für den Trab, 9,5 für den Galopp, 8,0 für den Schritt und dreimal 9,0 für Charakter & Co.

Die Preisspitze der NRW-Körung 2018, der Westfale Maracaná v. Millennium-Lord Loxley (Z.: ZG Pleines), kehrt mit einer dressurbetonten Endnote von 8,34 heim aufs Gestüt Bonhomme. Auch er glänzte durch eine überdurchschnittliche Arbeitseinstellung. Im Bereich der Grundgangarten gab es eine 8,0 für den Trab, 8,5 für den Galopp und wieder 8,0 für den Schritt. Eine 9 wurde für die Rittigkeit vergeben.