Bundeschampionat 2022: Fünf sechsjährige Springpferde mit 9,0 und besser

Beim Bundeschampionat 2022 gingen über 120 sechsjährige Springpferde in der ersten Qualifikation an den Start. Fünf von ihnen wurden mit Noten von 9,0 oder besser bedacht.

Die Tageshöchstnote im ersten Qualifikationsspringen beim Bundeschampionat für sechsjährige Springpferde ging nach Mühlen. 9,3 erhielt der westfälische Hengst Corolando v. Cornet Obolensky, den der Japaner Eiken Sato in Warendorf vorgestellt hat. Der Schimmel ist im ukrainischen Gestüt Zhaskov gezogen worden. Seine Mutter ist die belgische Stute Curioza van den Bosrand v. Orlando-Clinton. Halbgeschwister der Mutter gehen im internationalen Sport. Corolando gewann die erste Abteilung. Insgesamt wurde in drei Abteilungen dieses Auftaktspringen fürsechsjährige Springpferde in Warendorf platziert.

Bundeschampionat sechsjährige Springpferde: Cornet Obolensky hoch im Kurs

An zweiter und dritter Stelle in der ersten Abteilung freute sich Hannes Ahlmann mit zwei Holsteinern über den Doppelerfolg an Tag eins des Bundeschampionats 2022. Mit dem Toulon-Sohn Tiepolo wurde er Zweiter (9,0), mit dem gekörten Coquetto v. Cornet Obolensky Dritter (8,8).

In der zweiten Abteilung setzte sich Kathrin Eckermann mit der OS-Stute Qualitissima v. Qualdandro-Conthargos an die Spitze mit einer 9,2. Gut möglich, dass sie als Fohlen mit dem Zweitplatzierten auf einer Weide stand. Denn auch der Schimmelhengst Chacoolou v. Chacoon Blue stammt aus der Zucht des Gestüts Lewitz. Einen Unterschied gibt es: Der gekörte Chaccoolou, den Jung-Vater Patrick Stühlmeyer mit einer 9,0 über den Parcours ritt, ist Mecklenburger.

Sophie Hinners war ebenfalls mit von der Partie in Sachen sechsjährige Springpferde. Die deutsche WM-Starterin kam mit der Holsteiner Vagabond de la Pomme-Tochter Viva Las Vegas auf eine 9,1. Zweite in dieser dritten Abteilung wurde Marie Schulze-Tophoff im Sattel von A Coruña v. Aktion Pur (Westf.) und 8,9.

Sechsjährige Springpferde gibt es morgen beim Bundeschampionat nicht im Parcours zu sehen. Die zweite Qualifikation in dieser Altersklasse steht erst am Samstag ab 9 Uhr auf dem Programm. Morgen wird es ernst für die Fünfjährigen, bereits ab 7.30 Uhr und die Siebenjährigen ab 12 Uhr.

Die Ergebnisse vom Bundeschampionat 2022 finden Sie hier.